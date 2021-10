José Luis Ruiz Espejo presidirá la mesa del XIV Congreso Regional del PSOE-A

MÁLAGA/SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presidirá la mesa del XIV Congreso Regional que el PSOE de Andalucía celebrará los próximos días 6 y 7 de noviembre en Torremolinos (Málaga).

Así lo han confirmado este viernes a Europa Press fuentes del PSOE-A, apenas a una semana del inicio del cónclave en el que los socialistas andaluces culminarán el proceso de transición en su dirección regional bajo el liderazgo de Juan Espadas, que fue proclamado secretario general el pasado 23 de julio.

El propio Juan Espadas valoraba este pasado jueves por la noche, en una entrevista en la cadena 101 TV de Málaga, la figura de José Luis Ruiz Espejo, a quien ha definido como "muy buen tipo" y con quien, según ha comentado, está trabajando de forma "absolutamente cómoda" en el Parlamento andaluz, donde el secretario general del PSOE malagueño es diputado autonómico.

Espadas ha valorado también el "magnífico trabajo" que ha venido desempeñando Ruiz Espejo al frente del PSOE de Málaga, agrupación que el próximo día 12 de diciembre celebrará su congreso provincial, sin que aún se hayan confirmado cuántas precandidaturas se presentarán para la Secretaría General.

A preguntas de los periodistas en dicha entrevista sobre esta cita del PSOE de Málaga, Juan Espadas ha defendido que él, en tanto que secretario general del PSOE-A, debe "separarse un poco" del "trabajo previo" que se está llevando en cada provincia para diseñar los nuevos equipos directivos, y "dejar que las personas de Málaga elijan".

No obstante, y tras hablar "con unos y con otros" en la jornada '40 años de la FEMP, proximidad y poder local' en la que participó este pasado jueves en Torremolinos (Málaga), Espadas se ha mostrado convencido de que "va a haber un acuerdo en Málaga para que haya una lista de consenso" a la Secretaría General del PSOE provincial.

"Me consta" y "percibo" que, "a pesar de la dificultad y de las opiniones legítimas, está muy cerca una lista única y un consenso" en el PSOE de Málaga, ha abundado Juan Espadas, quien, no obstante, no ha dado nombres concretos de quién podría ser el candidato de consenso, "por respeto a los compañeros de la organización", y porque todavía se está diseñando el equipo que integre la posible lista de consenso, según ha agregado.

De igual modo, el líder del PSOE-A ha insistido en defender que hay que ver "con normalidad" que en algunas provincias haya más de una lista de cara a sus congresos, y que él, como secretario general del partido en Andalucía, no va a ser "quien intervenga, interfiera o genere alguna dificultad" en estos procesos.

No obstante, Juan Espadas ha recordado que a partir del 8 de noviembre, justo después del Congreso Regional cuya mesa presidirá Ruiz Espejo, tal como ha avanzado este viernes la Cadena SER, se presentarán las precandidaturas a los congresos provinciales, y ha explicado que él está "intentando llegar al Congreso Regional de Torremolinos habiendo dibujado ya cuál es la situación en cada provincia".

Finalmente, sobre el hecho de que Ruiz Espejo apoyase a la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en las pasadas primarias para elegir candidato a la Junta celebradas en junio en las que se impuso el propio Espadas, y si eso podía influir en que siga o no al frente del PSOE de Málaga, el líder socialista andaluz ha defendido que "cada provincia está haciendo su propio análisis, que ya no tiene nada que ver con quién apoyó" a Susana Díaz y quién a Juan Espadas, según ha argumentado antes de añadir en esa línea que "va a haber realidades completamente diferentes en las provincias a los resultados que hubo en las primarias".

Además, Espadas ha subrayado que, desde "el día después de las primarias" de junio, "sólo he recibido de los compañeros del PSOE de Andalucía absoluta lealtad, al margen de que me apoyaran o no en las primarias".