Una joven de 18 años trasladada al hospital tras ser atropellada cuando circulaba en patinete eléctrico en Málaga

Archivo - Vehículo de 112 Andalucía. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 18 años ha sido evacuada a un centro hospitalario tras sufrir un atropello mientras circulaba en patinete eléctrico, después de ser alcanzada por un turismo en Málaga capital.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el suceso ha tenido lugar este lunes, sobre las 18,10 horas, en la plaza José Bergamín, en la rotonda en sentido Teatinos.

La sala coordinadora ha movilizado a efectivos sanitarios y de la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. La joven, cuya gravedad se desconoce por el momento, ha sido trasladada al Hospital Alcalde Gálvez.