Junta: "En Andalucía hay estabilidad, que no venga nadie de PSOE a traernos ni fango ni líos que hay en resto de España"

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha subrayado este viernes que en Andalucía "tenemos estabilidad, moderación, seguridad jurídica y tranquilidad", por lo que ha dicho que "no venga a traernos nadie del PSOE, que no venga a traernos ni el fango, ni los líos que hay en el resto de España", porque "no queremos eso".

Así lo ha señalado tras referirse a las convocatorias de manifestaciones previstas para este domingo, 2 de febrero, frente a las sedes del PP y tras lo ocurrido en relación con el decreto 'ómnibus'; al tiempo que ha dicho que "sinceramente, creo que hay muchas formas de entrar en política, de llegar a la Secretaría General del Partido Socialista, pero no creo que esta forma radical de llegar a la Secretaría General del PSOE sea la más adecuada en Andalucía".

"Aquí en Andalucía tenemos estabilidad, tenemos moderación, tenemos seguridad jurídica y tenemos tranquilidad", ha destacado España, por lo que ha dicho que "no venga a traernos nadie del PSOE, que no venga a traernos ni el fango, ni los líos que hay en el resto de España, porque aquí en Andalucía no queremos eso, no queremos eso".

Por lo tanto, ha reiterado que "no creo que sea la forma más educada, ni más moderada, ni más centrada, de entrar como secretaria general del PSOE, convocando manifestaciones el domingo en las puertas de las sedes del PP, cuando le hemos ofrecido nuestros votos gratis a favor de la revalorización de las pensiones", ha concluido.