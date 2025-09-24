La Junta apunta que el PP "no sabía" que votaba en el Congreso contra una iniciativa que atañe a García Caparrós

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, comparece en la rueda de prensa. A 24 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, q - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha apuntado este miércoles que los diputados del PP representados en la Mesa del Congreso "no sabían" que este pasado martes estaban votando en contra de una desclasificación de documentos que puede ayudar a esclarecer el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven muerto por disparos de la Policía al participar en una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la portavoz de la Junta se ha pronunciado así después de que la Mesa del Congreso aprobase este martes, con el voto "en contra del PP", según han criticado desde el PSOE-A, las nuevas normas que regirán el acceso al Archivo de la Cámara baja, y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución.

Y si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo", lo que podría permitir a la familia de Manuel García Caparrós conocer la identidad de los responsables de su muerte, según defienden quienes apoyan estos cambios.

Carolina España ha apuntado que "lo que ha ocurrido en la Mesa del Congreso de los Diputados" es que los diputados del PP presentes en ella "no sabían que estaban hablando de esta desclasificación, de la que afectaba a García Caparrós, porque en ningún momento se ha hablado de esta persona ni de este caso" concreto, según ha remarcado.

En esa línea, la portavoz del Gobierno andaluz ha justificado que "se ha votado en contra de un procedimiento que se saltaba la Ley de Memoria Histórica", y a renglón seguido ha querido dejar claro que desde el PP-A "siempre" han dicho "alto y claro" que "estamos a favor de que se conozca toda la verdad del asesinato de Manuel José García Caparrós".

"Así se lo hemos trasladado siempre a su familia", a quienes "siempre le hemos mostrado nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y hemos querido que se conozcan todos los datos para que sus familiares puedan estar en paz", ha remachado la portavoz del Gobierno andaluz.

En esa línea, Carolina España ha indicado que no sabe si hablar de "descoordinación" o de "desconocimiento" para explicar el posicionamiento de los diputados del PP, "porque realmente la medida que se votó en la Mesa del Congreso no hacía referencia y en ningún momento se sabía" que con este tema se trataba "la desclasificación del asesinato de Manuel José García Caparrós", ha insistido en subrayar.