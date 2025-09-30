Junta critica que el Gobierno ha constatado en la Mesa de Movilidad de Málaga "una nula voluntad de avanzar"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, acusa al Ejecutivo "volver al punto de partida después de haber perdido un año"
MÁLAGA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha criticado que el Gobierno de España ha constatado su "nula voluntad de avanzar" tras la reunión de la Mesa de Movilidad convocada este martes en Málaga por el Ministerio de Transportes y en la que también ha tomado parte la administración autonómica y ayuntamientos.
"El Gobierno de España no ha aportado ni una sola medida, ni a corto ni a medio plazo para mejorar la movilidad en la Costa del Sol. La reunión de hoy --este martes-- sólo constata esa nula voluntad de avanzar", ha criticado Díaz.
Para la titular de Fomento "ni hay compromisos con las bonificaciones, ni hay mejora para reducir el colapso de la autovía, ni se han aceptado las propuestas del resto de Administraciones".
"Nos devuelven al punto de partida y después de haber perdido más de un año. Los malagueños y los gaditanos no se merecen este nuevo desplante del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.