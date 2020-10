La Junta dice que la Ley de Coordinación de Policías Locales entrará en el Parlamento andaluz antes de final de año

MARBELLA (MÁLAGA), 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, ha señalado este martes en Marbella (Málaga) que la futura Ley de Coordinación de Policías Locales entrará en el Parlamento regional antes de que finalice el año.

Briones, que ha acudido a la apertura del curso de ingreso de agentes de la Policía Local de Marbella, ha destacado que el texto se ha consensuado con los representantes de las organizaciones sindicales que forman parte de la comisión de coordinación de policías locales y con el resto de sindicatos corporativos, además de con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y diferentes asociaciones.

"Ya era hora de que, al menos, hubiese comenzado la tramitación de la ley. Esperemos que sea para satisfacción de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, para todos los andaluces y para quienes nos visitan", ha agregado.

Ha indicado que el objetivo es "incorporar mayor seguridad jurídica, mayor facilidad para incorporar medios técnicos individuales y colectivos para las Policías Locales, mayor equilibrio y ecuanimidad a la hora de designar a los jefes de Policía Local y procedimientos más ágiles para establecer permutas y segundas actividades", ha agregado.

Briones ha destacado que la seguridad actual "no es la de los años ochenta, ni la formación necesaria no es la de los años ochenta". "Los medios técnicos ni las armas no son los de los años ochenta. Ni lo es tampoco el ámbito delictivo ni el Código Penal", ha agregado.

"Eso es una realidad incontestable que, sin embargo, no se ha traducido en una modificación legislativa. Hay que pensar que la Ley de Coordinación de Policías Locales es de diciembre de 2001. En casi 20 años ha tenido que operar más de una modificación de la que no se ha hecho eco el gobierno anterior y que nosotros asumimos desde el minuto uno en esta legislatura", ha añadido.