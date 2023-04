La Junta dice que presentarán de forma "inminente" los planes de cuencas y reclama una política hídrica de Estado

COÍN (MÁLAGA), 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que Andalucía "mandará de manera inminente" los planes de cuencas fluviales al Ministerio de Transición Ecológica" y ha dicho que esperan que "sirvan para avanzar en esa política hídrica a nivel nacional, de Estado, que nosotros exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez".

Preguntado por los periodistas en una visita a Coín (Málaga) sobre esos planes, Fernández-Pacheco ha indicado que el documento que se elaboró para 2019 "fue tumbado por los tribunales y Andalucía tuvo que empezar de cero en la elaboración de los mismos", indicando que ahora está "elaborado y listo para ser enviado al Consejo Consultivo y una vez este órgano dé su aprobación poder remitirlo al ministerio".

Ha recordado que el propio ministerio "también aprobó sus planes hidrológicos fuera de plazo", pero ha incidido en que "Andalucía cumple con su obligación y mandará de manera inminente esos planes", que, ha apuntado, se enviarán esta semana al Consejo Consultivo, "que es autónomo y tardará lo que tenga que tardar, pero en cualquier forma ya los tenemos hecho".

Ha reclamado al Gobierno de España "que salga del inmovilismo y de la confrontación y se ponga las pilas en materia de su competencia", señalando que el Ejecutivo "gestiona la confederación hidrográfica del Guadalquivir, responsable de más del 60% del territorio de nuestra comunidad".

Por esto, se ha preguntado "cómo se explica que en los Presupuestos Generales del Estado de este año hayan bajado la aportación económica para la confederación si ahora es cuando más recursos se necesitan si ahora más que nunca hay que invertir en materia hidráulica".

"El agua no es un capricho, es fundamental para la biodiversidad, para la naturaleza pero también para nuestra economía y el empleo de miles y miles de familias de Andalucía, por eso nosotros estamos manos a la obra y esperamos que el resto de administraciones hagan lo propio", ha dicho el consejero.

Fernández-Pacheco ha señalado que "no se puede hacer que llueva, el agua no se puede fabricar, pero se puede depurar, desalar, trasvasar y optimizar, canalizar y almacenar", por lo que ha incidido en que "lo que necesita España es una política hídrica de Estado, una planificación hídrica".

"Porque el agua no conoce de fronteras administrativas y de diferencias entre provincias o comunidades autónomas. Tenemos un recurso escaso que tenemos que ser capaces de compartir y que tenemos que optimizar como país", ha aseverado el consejero.

ANDALUCÍA "HIPERACTIVA"

Así, ha indicado que "a falta de esa política nacional en materia hídrica, la Junta de Andalucía está siendo, no proactiva, sino que yo diría hiperactiva, poniendo en marcha hasta dos decretos de sequía, el tercero está a punto de salir; un plan de 4.000 millones de euros, el plan SOS, Soluciones y Obras contra la Sequía; y, además, asesorándonos con los que más saben".

En este punto, ha recordado que este martes tendrá lugar en el palacio de San Telmo la reunión del comité de expertos contra la sequía "para que profesores universitarios de diferentes campos nos sigan asesorando y acompañando este camino porque el interés del Gobierno andaluz es que este bien escaso tenemos que cuidarlo y mimarlo para ponerlo al servicio de quien más lo necesita y eso necesita de infraestructuras".

Asimismo, también ha dicho que tendrá lugar la Mesa Nacional para la Sequía que convoca el ministerio "que solicitó por escrito la Junta para pedir esa política nacional" hídrica, porque, ha insistido, "tenemos el agua que tenemos y tenemos que ser capaces de optimizarla y ser generosos, no con decisiones arbitrarias".

En este punto, se ha referido al "recorte" del Tajo-Segura, "que estamos padeciendo en el norte de la provincia de Almería, en la región de Murcia y Alicante, que se sustenta única y exclusivamente en criterios ideológicos, que no aportan ningún criterio científico para ese recorte que va a abocar a la ruina a miles y miles de familias del sureste español".

También ha aludido a otras "infraestructuras prometidas" en Doñana en 2018 "no en un mitin del PSOE, como suele hacer Pedro Sánchez, sino en una ley que aprobó él mismo; infraestructuras que todavía no está ni siquiera licitadas". "Si hubiera cumplido su palabra, no estaríamos hablando de estos problemas y el agua en superficie ya estaría llegando al condado de Huelva", ha dicho.

"Es que el agua es suficientemente importante como para que dejemos de lado el electoralismo, para que dejemos de lado los eslóganes y para que cumplamos con nuestros compromisos", ha finalizado.