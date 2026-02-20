Junta dice que PSOE-A dejó servicios públicos "abandonados" y pide a Montero "ponerse las pilas" con ayuda por temporal

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España. - María José López - Europa Press

RONDA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que "el Gobierno socialista dejó los servicios públicos abandonados" y ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que "si realmente quiere ayudar a su tierra lo que tiene que hacer es ponerse las pilas en las ayudas para este tren de borrascas y que cuanto antes de verdad lleguen a los afectados, y no ocurra como está ocurriendo con el volcán de La Palma".

"La señora Montero lleva mucho tiempo fuera de su tierra y, claro, cuando ha vuelto, la Andalucía de ahora no es la Andalucía que dejaron los socialistas y la que ella conoce", ha asegurado España en declaraciones a los periodistas en Ronda (Málaga), al ser cuestionada por las manifestaciones de este viernes de Montero, que ha participado en un desayuno de Europa Press.

Según la consejera, "lo que está claro es que a Andalucía hay que respetarla, porque Andalucía está tirando del crecimiento económico de España y por eso ahora no pasa nada si España arrima el hombro con Andalucía", y ha asegurado que "eso es lo que está haciendo el presidente andaluz, Juanma Moreno, trabajar sin descanso para que cuanto antes Andalucía pueda recuperar esa normalidad".

Para la portavoz de la Junta, Montero "tiene poca credibilidad". "Lo de la privatización de la sanidad ya ha quedado demostrado que es un bulo", ha señalado, punto en el que ha asegurado que "los servicios públicos siempre hay que mejorarlos" y que desde que el PP llegó al Gobierno andaluz "lo que hemos hecho es mejorarlos con respecto a lo que nos encontramos", como "más de medio millón de andaluces en listas de espera".

En este sentido, ha asegurado que encontraron "una sanidad bastante destrozada", en la que "habían quitado más de 1.600 camas y despidieron a más de 7.700 profesionales sanitarios"; mientras que, por contra, ha destacado que "jamás en la historia de esta tierra se ha hecho una inversión tan importante en los servicios públicos como se está haciendo ahora". "Y los datos lo demuestran", ha apostillado.

Así, ha consejera de Hacienda ha señalado que en los presupuestos de la Junta de Andalucía lo destinado a sanidad en estos siete años de gobierno de Juanma Moreno "se ha incrementado casi un 60%, de 9.000 millones de euros a 16.000 millones de euros". "Tenemos más de 100 infraestructuras sanitarias nuevas, 30.000 profesionales sanitarios más que cuando llegamos al Gobierno", ha subrayado.

Asimismo, se ha referido a la dependencia en la que "estamos poniendo ya desde el Gobierno andaluz el 70% y el Gobierno --de España-- solo pone el 30%", cuando debía ser al 50%, a pesar de lo que, ha dicho, "tenemos más prestaciones que nunca, más beneficiarios que nunca y hemos reducido casi a la mitad el número de días de espera". "Y si hablamos de la educación, igual, quien ha puesto en marcha las guarderías gratuitas ha sido este Gobierno", ha recordado.

"Lo que estamos haciendo es poner a Andalucía donde se merece en España y en la Unión Europea, como ayer --este pasado jueves-- demostraba nuestro presidente con el comisario de Agricultura, analizando y visitando todas aquellas zonas afectadas por el tren de borrascas", ha manifestado la consejera.

Respecto a esta situación generada por los temporales, en su intervención la consejera ha remarcado que la Junta ha puesto en marcha el denominado 'Plan Andalucía Actúa', dotado con más de 1.780 millones de euros, con el único objetivo de "que Andalucía vuelva cuanto antes a la normalidad". "Se trata de un esfuerzo inédito, acorde a lo que necesita Andalucía ahora mismo", ha apostillado.

El plan contempla 988 millones de euros en toda Andalucía para agricultura y pesca; 700 millones en ayudas directas para explotaciones afectadas; 535 millones para carreteras, "47 millones sólo en la provincia de Málaga", según ha avanzado Carolina España. Asimismo, se emplearán más de 60 millones para centros educativos; en torno a 13 millones para instalaciones sanitarias; 170 millones para caminos rurales y regadíos; 137 millones para infraestructuras hidráulicas; 50 millones para municipios y 35 millones para pymes y autónomos.

La consejera ha defendido la colaboración y la lealtad institucional como principios esenciales para afrontar una situación de esta magnitud. "Tenemos que ir todos a una, lo ha dejado muy claro el presidente de la Junta", ha señalado, "estamos defendiendo más que nunca la colaboración y la lealtad con el resto de las Administraciones porque eso es lo que esperan los ciudadanos de sus representantes públicos".

"Eso es lo que nos piden, colaboración, celeridad, precisión en las decisiones que estamos tomando y eso es lo que en definitiva estamos haciendo", ha señalado España, quien ha incidido en que desde el Gobierno andaluz "vamos a dejarnos la piel para que los recursos económicos lleguen cuanto antes a los afectados y para que las infraestructuras que han sufrido daño se puedan reparar también cuanto antes".