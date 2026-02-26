La Junta dice que al subdelegado en Málaga "le importa un pimiento" que se prevean pérdidas en el sector turístico

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, en una imagen de archivo. - JUNTA

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Málaga, Carlos García, ha acusado al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, de tomarse "con frivolidad" la preocupación del sector turístico de la Costa del Sol, y ha dicho que a Salas "le importa un pimiento" que se prevean pérdidas en dicho sector.

"Resulta sorprendente la frivolidad con la que el subdelegado del Gobierno se toma la preocupación del sector turístico de la Costa del Sol, que, por si no lo sabe, es uno de los principales motores económicos de la zona y de él dependen miles de puestos de trabajo", ha señalado García.

Y en referencia a las declaraciones de Salas en las que el representante del Gobierno de España calificaba "de barra de bar" las cifras de pérdidas previstas en el sector de las que informó la Junta, el delegado ha dicho que "ni son comentarios de bar ni rumores; son las advertencias de las agencias de viajes, hosteleros y alojamientos que ya notan una bajada en las reservas considerables de cara a la próxima Semana Santa".

García ha señalado que estas bajadas en las reservas en el sector turístico se deben a que el Gobierno de España no sabe cuándo llegarán los trenes a Málaga. "Yo invito al subdelegado del Gobierno a que vaya a la barra de los bares o a las recepciones de los hoteles para que pregunte cómo van las reservas de cara a la Semana Santa", ha dicho el representante de la Junta.

El titular territorial de Turismo ha dicho que "gestionar es pisar la calle, escuchar a la gente y solucionar los problemas", punto en el que ha añadido que al subdelegado del Gobierno "le importa un pimiento que las empresas ya prevean pérdidas, que haya puesto el trabajo en peligro y que nuestra marca turística se resienta".

Por último, García ha dicho que la Costa del Sol exige "respeto, un Gobierno que deje de atacar al turismo y que esté a la altura de un sector que sostiene nuestra economía". "Menos chistes y más trenes en la estación. Málaga no está para bromas", ha concluido.