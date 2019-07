La Junta espera que el informe sobre restos hallados en obras del metro de Málaga esté "en pocos días"

Publicado 17/07/2019 16:36:46 CET

Una parte se tapará para conservarla y otra se trasladará, en un plazo de unas tres semanas, a un lugar aún por determinar

MÁLAGA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha explicado este miércoles que se espera que el informe que el equipo de arqueólogos está elaborando, tras el hallazgo de restos arqueológicos en las obras del metro en la zona centro de Málaga, esté "en pocos días, en una semana aproximadamente, quizá antes". De igual modo, ha incidido en que esto no afectará a los trabajos del suburbano.

Del Pozo, tras ser cuestionada en rueda de prensa en Sevilla, ha dicho que se continúan estudiando los restos aparecidos aunque "todo indica" que hay una parte que "por su valor" serán trasladados para su custodia fuera del lugar donde han aparecido. Otros, por su parte, se taparán para conservarlos in situ, pero "conservados perfectamente".

Sobre el lugar donde podrían ser trasladados esos restos ha dicho que aún no se tiene una decisión tomada y que se baraja, entre otras posibilidades, "que sean expuestos en la zona expositiva del Guadalmedina o en el Museo de Málaga". No obstante, ha agregado que "no lo tenemos decidido", abogando por "ser cautos y esperar el informe".

Por otro lado, ha lanzado un mensaje de "total tranquilidad", incidiendo en que se está trabajando de manera "absolutamente coordinada" con Fomento. "Las obras del metro continúan adelante", ha subrayado, incidiendo en que "esto va rápido, como digo el informe estará en pocos días y a partir del mismo el traslado de las piezas tardará unas tres semanas".

A juicio de la responsable andaluza de Cultura, "estamos trabajando con cierta agilidad, con tiempos rápidos y siempre preservando, porque hay que compatibilizar las obras, tan importantes, con la preservación del patrimonio". "Está todo perfectamente organizado, no hay ningún problema ni para las piezas ni para las obras del metro".

Los restos "importantes" arqueológicos han aparecido en la zona de la avenida de Andalucía y el cruce de Armengual de la Mota y corresponden a la Málaga musulmana del siglo XI y XII. Se trata, básicamente, de una trama urbana, hallándose, entre otros, restos de una casa y de un pozo, entre otros, y "con un valor importante".

En iguales términos se refirió este pasado martes la delegada territorial de Cultura, Carmen Casero, que afirmó, tras las críticas del PSOE, que se está trabajando para buscar soluciones en relación con los hallazgos arqueológicos encontrados en las obras del metro par que "no impliquen retraso" y permitan "poner en valor el patrimonio de la ciudad".