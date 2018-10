La Junta espera que sea "cierto" el anuncio del Gobierno de no congelar las pensiones y de un posible aumento

Actualizado 22/09/2012 14:46:15 CET

Lamenta que se hayan tomado "demasiadas decisiones que afectan al Estado del Bienestar de espalda a los ciudadanos"

La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este sábado que espera que "esta vez sea cierto" el anuncio del Gobierno central de no congelar las pensiones e, incluso, de una posible subida de las mismas.

"Esperemos que este anuncio se materialice y sea verdad", ha señalado Díaz tras ser cuestionada por los periodistas momentos previos a la inauguración en Málaga de las jornadas 'Educación vial y prevención de accidentes de tráfico en jóvenes andaluces'.

En este sentido, la dirigente de la Administración autonómica ha incidido en que "lamentablemente se han tomado demasiadas decisiones que afectan al Estado del Bienestar de espalda al conjunto de los ciudadanos".

A su juicio, han sido "muchos" los anuncios del Ejecutivo de España en los que "anunciaban no subida de impuestos, que después se subían; que anunciaban que no iban a tocar la educación, y después se ha tocado y de qué manera, y que no tocaban la sanidad y la han tocado".

Por tanto, ha señalado, en torno al Pacto de Toledo "tiene que seguir manteniéndose ese consenso de todas las fuerzas políticas y, lógicamente, cualquier decisión que afectara al Pacto tendría enfrente al Gobierno andaluz y a muchas de las fuerzas políticas que en su momento lo suscribieron".