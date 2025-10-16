La Junta valora la Comic Con Málaga como un impulso a la marca Andalucía como referente cultural global

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado en comisión parlamentaria el impacto de la Comic Con Málaga como "un revulsivo económico, cultural y mediático que ha situado a Andalucía y la Costa del Sol en el centro de la cultura pop".

La primera edición europea del evento, celebrada en Málaga, ha superado todas las expectativas, generando beneficios tangibles para el tejido empresarial, el turismo y la proyección exterior de la comunidad.

Durante los días de celebración, la ocupación hotelera en la zona alcanzó el 94%, con un incremento de la facturación superior al 30% respecto al mismo mes del año anterior, según la Asociación de Hoteleros de Málaga.

La actividad en bares, restaurantes, comercios y servicios se disparó, consolidando a Málaga como un destino de referencia más allá de la temporada alta.

En el recinto Fycma se crearon casi 800 empleos, y un total de 56 empresas andaluzas participaron directamente en la producción del evento, prestando servicios en áreas como logística, tecnología, restauración, comunicación, montaje y atención al público. Estas compañías alcanzaron una facturación conjunta superior a los dos millones de euros.

Además, más de cien empresas de la comunidad estuvieron presentes en el espacio profesional, generando contactos, alianzas y oportunidades de negocio con proyección internacional.

"La Comic Con ha demostrado que Andalucía está preparada para acoger grandes eventos internacionales, y que nuestra industria cultural y turística puede ir de la mano para generar empleo, actividad económica y proyección exterior", ha afirmado Bernal.

"Las encuestas realizadas tras la celebración del evento reflejan que el 77% de los encuestados conocía la Comic Con de Málaga, me refiero a una encuesta a nivel internacional, y que el 88% manifestó su intención de asistir a futuras ediciones de la Comic Con", ha puesto de manifiesto el consejero.

El consejero ha pedido a la oposición que no insista en hablar de "caos"; ha dicho que ha habido 500 reclamaciones, de un total de 96.000 asistentes, "que van ser tenidas en cruenta y a ser respondidas por la organización"; y ha subrayado que "en ningún caso se produjo situación de peligro real sobre ninguno de los asistentes".

El evento también ha contribuido, según Bernal, a diversificar la oferta turística de la región, atrayendo a nuevas generaciones de visitantes, especialmente del segmento millennial y generación Z, interesados en experiencias culturales auténticas y eventos singulares. Esta diversificación permite mantener la actividad turística más allá del verano, generando empleo y dinamismo económico durante todo el año.

La Comic Con ha reforzado la imagen de Andalucía como un destino innovador, creativo y abierto al mundo, alineado con las tendencias globales del turismo cultural; y Bernal ha puesto en valor que "la colaboración público-privada ha sido clave para conectar el talento andaluz con el mercado global".

"La mejor forma de defender un éxito es convertirlo en excelencia, y ya estamos en ello", ha dicho Bernal al concluir su comparecencia, a la vez que ha confirmado que ya se trabaja con la organización y las administraciones implicadas en la preparación y la implantación de mejoras necesarias para la edición de 2026.

Bernal también ha dicho que "para desmentir algunas de las noticias que yo creo que tendenciosamente se han lanzado al mercado, a la opinión pública en estos días, en ningún caso, en ningún momento, se superó el 80% del aforo total del Palacio de Fieras y Congresos de Málaga", y ha reprochado a los partidos de la oposición de intentar confundir entradas con asistentes.

"Queremos que la Comic Con Málaga siga creciendo, mantenga su proyección internacional y refuerce su cercanía al público y al tejido local", ha dicho el consejero de Turismo y Andalucia Exterior en su intervención.

Por su parte, desde el grupo parlamentario de Por Andalucía, Esperanza Gómez ha dicho que la imagen mostrada por el evento ha sido "de incapacidad de gestionar grandes eventos que ponen en duda la imagen de Andalucía en el exterior"; y ha aludido a la mala organización, las largas colas, la falta de comida y agua. "Muchas personas lo han descrito como una experiencia frustrante", ha dicho.

"Nos parece que la organización ha sido deficiente y ha sido lamentable", ha señalado la diputada de la confluencia de izquierdas, que también ha hecho hincapié "en los problemas de seguridad que se podrían haber producido" a pesar de haberse vendido las entradas mucho antes de la celebración del evento. "Nos parece que esto se puede tildar de caos y no de éxito", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Vox, Antonio Sevilla, ha calificado de "fiasco organizativo" la Comic Con celebrada en Málaga, y ha lamentado que el Ejecutivo andaluz haya presentado el evento como "una fiesta de la cultura" cuando, en realidad, bajo su consideración, "ha sido un fiasco financiado con dinero público y una avalancha de quejas de consumidores".

"Si el Gobierno quería el prestigio de organizar este evento en Europa, en concreto en Málaga, ha conseguido justo lo contrario: miles y miles de quejas en redes sociales por el caos, las colas, los precios abusivos y la pésima organización", ha criticado el parlamentario de Vox, que ha dicho que "lo histórico fueron las colas, el calor y la gente que pagó y no pudo entrar".

Desde el grupo parlamentario socialista, Isabel María Aguilera, ha hablado de "caos organizativo" y ha destacado cómo se han "viralizado" en redes sociales comentarios muy críticos contra la gestión del evento. Además, ha dicho que "lo que debería haber sido un escaparate internacional del talento, de la creatividad y de la cultura, se ha convertido en un escaparate internacional del caos, del descontrol y de la desorganización".

La socialista ha insistido en que todo se podría haber previsto y ha preguntado al consejero si se van a resolver las reclamaciones. "Como resultado, un bochorno público, un descontrol y lo que más nos tememos, la pérdida de confianza en la gestión de su Consejería", ha señalado, a la vez que ha cuestionado "en base a qué estudio o memoria" valoró en primera instancia Bernal que el impacto de la Comic Con fue de 50 millones de euros en Andalucía.

Por último, el parlamentario 'popular', Francisco Oblaré', ha considerado que "los éxitos históricos también se convierten en histeria de la oposición", y ha destacado que "en esta Andalucía se apuesta por grandes eventos y se consiguen, y se consiguen gracias al trabajo, y son éxitos que hay que valorarlos". También ha aludido a que Bernal sí ha hecho autocrítica.

"Un evento que en toda Europa ha sido una atracción, pero como bien ha dicho el consejero, han venido personas de todos los países y yo creo que se mejorará en las próximas ediciones, y, lógicamente, se trabajará para que el espacio sea mejor organizado", ha dicho el representante del PP.