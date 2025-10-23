La Junta valora que el número de PTIS en la provincia de Málaga se ha incrementado en un 67% desde el curso 2018-19

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha puesto en valor que su departamento ha conseguido aumentar en un más de un 67% el número de personal técnico de integración social que desarrolla su labor en los centros educativos de la provincia de Málaga desde el curso 2018-2019.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera durante su intervención con motivo de una respuesta que ha ofrecido a una pregunta formulada por Adelante Andalucía en la sesión plenaria de este jueves en el Parlamentario andaluz.

Así, la diputada de Adelante, Miren Begoñe Iza de la Torre, ha dado cuenta de la reunión de su partido hace una semana con PTIS de Málaga, y se ha preguntado por qué la Junta "las maltrata laboralmente": "Tienen ustedes acerca de 2.000 PTIS externalizadas en empresas pirata que las están maltratando laboralmente", ha dicho.

"No pagan vacaciones, no reconocen la antigüedad, no pagan actualizaciones salariales... Así es como la consejería reconoce un servicio esencial", ha criticado la parlamentaria de Adelante Andalucía, que, a renglón seguido, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de mentir "porque al final del curso pasado prometió la contratación de 140 PTIS y no se ha hecho".

Iza de la Torre ha concluido su pregunta y ha afirmado que "se ha trasvasado una cantidad --de PTIS-- de las empresas privadas a personal laboral, pero es que el número es el mismo". "Lo que piden las PTIS es la subrogación del servicio y que se conserve su antigüedad", ha expresado, a la vez que ha señalado que "no queremos trabajadoras de primera y trabajadoras de segunda".

Por último ha incidido en que las PTIS desconvocaron una huelga por un compromiso de la Junta de celebrar una mesa de negociación "que no se ha cumplido". "Sus condiciones laborales han ido a peor", ha dicho la diputada de Adelante, que también ha advertido que la Inspección de Trabajo "ha propuesto sanciones graves".

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha comenzado su respuesta a señalando que "cuando llegamos a la Junta nos encontramos con que había Personal Técnico de Integración Social, que dependía de la Junta de Andalucía y era personal laboral de la Junta, y luego una serie de personas que nadie sabía muy bien que estaban ahí, que estaban con las empresas".

Y ha dicho que, a raíz de esta situación, lo que hicieron fue, por un lado, mejorar las condiciones de licitación de las empresas "para que se contratara a esas personas en las condiciones que esas personas merecen"; y, por otro lado, "incorporar su presencia a través de la modificación normativa mediante el decreto de servicios complementarios". "Al final lo que dimos fue la capacidad de estar en el sistema en condiciones de legalidad", ha subrayado la consejera.

En este punto, Castillo ha valorado que además, la Junta ha aumentado el número de PTIS "no solo las que dependen de Función Pública sino también las que contratamos a través de empresas mediante la Agencia Pública de Educación".

Así, la titular de Educación ha desgranado que desde el curso 2018-2019 en toda Andalucía se ha incrementado el número de PTIS en un 60%, y concretamente en la provincia de Málaga este aumento ha sido de más de un 67% donde desde el curso referido hasta el actual se ha pasado de 362 a 604 PTIS en los centros educativos.

"Pero es que, además, tenemos las zonas de transformación social, donde estamos trabajando para mejorar las condiciones para el alumnado de necesidades educativas especiales. Y la inversión en educación especial ha subido un 74% en el presupuesto, y eso significa más PT, más AL y también más PTIS. Para mi la valoración es positiva, porque están mucho mejor de lo que estaban", ha agregado Castillo, que también ha dicho que siempre se podrá mejorar sus condiciones, "pero usted --en alusión a la parlamentaria de Adelante-- y yo sabemos cuáles son las condiciones de acceso a la función pública, y no son tan fáciles como ustedes las plantean".