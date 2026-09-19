Juzgan en Málaga a tres acusados por intentar matar a un hombre al que apuñalaron y golpearon en Estepona

Archivo - Fachada Ciudad de la Justicia de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga acusa a tres hombres de intentar matar a otro en la localidad malagueña de Estepona, al que supuestamente apuñalaron y golpearon en 2016. La Audiencia malagueña tiene previsto celebrar este juicio la próxima semana.

Los hechos sucedieron en 2016 en una urbanización de dicho municipio. Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de la víctima.

Así, supuestamente lo apuñalaron con un cuchillo de cocina y le habrían propinado puñetazos en la cabeza y patadas, causándole lesiones en varias partes del cuerpo, sobre todo dos heridas en hemotorax izquierdo posterior que precisaron tratamiento quirúrgico.

Las lesiones causadas afectaron, según dictamen pericial, a órganos vitales de la víctima, señala la acusación pública, quien considera que uno de los procesados en el momento de los hechos tenía sus facultades intelectivas y volitivas afectadas psicológicamente.

Para el fiscal, los hechos se corresponden con un delito de homicidio en grado de tentativa. Para dos de los acusados solicita una pena de siete años y medio de prisión y la prohibición de aproximación a la víctima durante diez años.

Para el tercero de los procesados, considera que se le debe aplicar la eximente que rebaja la pena de trastorno psíquico, por lo que pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel, con la medida de internamiento para tratamiento médico en un centro adecuado a su anomalía psíquica por ese tiempo.

El juicio está previsto que se celebre este próximo lunes en la Sección Primera de la Audiencia malagueña, según han confirmado fuentes judiciales.