Lanzan nueva edición de 'Málaga Cruise Shops' para promocionar la ciudad como destino de compras entre cruceristas

La concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, y la gerente de la Fundación Málagaport, Pilar Fernández-Fígares, presentan la campaña 'Málaga Cruise Shops'. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, lanza una nueva edición de la campaña 'Málaga Cruise Shops' para promocionar la ciudad como destino de compras entre los cruceristas que hagan escala en el puerto de Málaga, en respuesta a la demanda trasladada por comerciantes del distrito Centro.

El programa cuenta ya con más de 40 establecimientos adheridos que abrirán los domingos y días festivos en los que atraquen cruceros en el puerto, con el objetivo de aprovechar la afluencia de turistas, y se inicia una nueva fase informativa por los establecimientos tradicionales del Centro Histórico, La Malagueta y el Soho para que se puedan sumar nuevos negocios a este programa que refuerza la visibilidad del pequeño comercio y mejora la experiencia del visitante.

La concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, junto a la gerente de la fundación Málagaport, Pilar Fernández-Fígares, y la subdirectora de Málaga Cruise Port, Ana Marín, ha presentado este miércoles la puesta en marcha de una nueva edición de este proyecto municipal para impulsar el pequeño comercio del Centro Histórico y mejorar la experiencia de los cruceristas que visitan la ciudad.

La presentación ha tenido lugar en la terminal de cruceros, donde se ha instalado un tótem promocional que incorpora un código QR con información ampliada y geolocalización, para facilitar la visita de los cruceristas a estos negocios.

La gestión de este servicio se hace a través de la Oficina de Comercio Digital que se ocupa, a su vez, de la operativa integral del marketplace municipal 'Yocomproenmálaga'

La iniciativa 'Málaga Cruise Shops' surgió en 2013, junto con el Área de Turismo, como respuesta a la demanda de los comerciantes de la zona para poner en valor el esfuerzo del comercio tradicional. Al adherirse, los negocios se benefician de la promoción institucional en los mapas y cartelería oficiales, que el Ayuntamiento también distribuye a través de las oficinas de turismo, para conectar de forma directa al cliente potencial con la tienda de barrio.

Así, en primer lugar, se está contactando directamente con los pequeños comercios para informar de las ventajas de pertenecer al proyecto 'Málaga Cruise Shops', en el que los propios comerciantes decidirán voluntariamente sus días y horas de actividad en función de las escalas de cruceros y el flujo de visitantes.

De igual modo, el Ayuntamiento proporcionará a los participantes nuevo material de visibilidad, señalética específica y bolsas corporativas para que el crucerista identifique rápidamente los negocios locales abiertos que ofrecen sus servicios al visitante.

En este sentido, han señalado que el turismo de cruceros ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años en Málaga, con un total de 570.481 pasajeros a bordo de 331 escalas durante el año 2025, según los datos ofrecidos por la fundación Málagaport y Málaga Cruise Port. El Puerto de Málaga se consolida, así, como uno de los principales puertos del Mediterráneo en este sector.

La iniciativa 'Málaga Cruise Shops' se plantea como una herramienta estratégica para incrementar el atractivo del destino, fortalecer el comercio local y ofrecer a los cruceristas una experiencia más satisfactoria, apoyando al mismo tiempo el esfuerzo de los comercios tradicionales como motor fundamental de la economía local.