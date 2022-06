Link by UMA recibe el segundo premio europeo 'Triple E' por fomentar la innovación y la creación de proyectos

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espacio de emprendimiento de la Universidad de Málaga Link by UMA ha quedado segundo en los premios 'European Triple E' por su capacidad para fomentar la innovación y la creación de proyectos empresariales entre la comunidad universitaria. El vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura, ha sido el encargado de recoger el galardón, entregado en Florencia.

La categoría en la que la UMA ha sido distinguida es 'Innovation and collaboration space of the year', y sus competidores fueron la 'Universidade Nova' de Lisboa, la Zhaw School of Management and Low (Suiza), la Ëindhoven University of Technology (Holanda) --que ha resultado vencedora-- y la Falmouth University (Reino Unido).

Los premios Triple E son un reconocimiento mundial de los esfuerzos hacia la búsqueda del espíritu empresarial y el compromiso en la educación superior. Su objetivo es fomentar el cambio en las universidades y enfatizar su papel en sus comunidades y ecosistemas, con el fin de aumentar la colaboración entre universidades, gobiernos e industrias.

Desde la UMA han recordado en una nota que fueron la primera universidad española en recibir el sello de 'Universidad Emprendedora' que concede Acceu, el organismo internacional encargado de acreditar los méritos de las instituciones aspirantes a este reconocimiento, a las que se somete a un exhaustivo proceso basado en estándares desarrollados por expertos en el ámbito del espíritu empresarial y la participación en los ecosistemas de educación superior.

El espacio Link by UMA, ubicado en el edificio 'The Green Ray' --que la UMA comparte con Málaga Tech Park-- depende del Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento.