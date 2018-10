López Luna dice que se planteó dimitir cuando los sindicatos pidieron su cese por el robo de droga en el puerto

Actualizado 06/12/2011 16:14:55 CET

Aunque aún se investiga, estima que la sustancia estupefaciente sustraída supera los 220 kilos, siendo "la mayoría cocaína".

MÁLAGA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha asegurado este martes que se planteó dimitir cuando el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) pidieron su cese tras el robo de droga en el depósito judicial de Sanidad Exterior, ubicado en el puerto de la capital, cuya cantidad aún se desconoce aunque rondaría los "222 kilos de droga en polvo", siendo "la mayoría cocaína".

Finalmente, ha señalado, no adoptó ninguna decisión ya que su relevo en el cargo estaba próximo dado el cambio de Gobierno. "Lo estuve pensando, si no hubiese sido porque estamos próximo al relevo, a lo mejor hubiese tomado alguna decisión al respecto", ha manifestado López Luna a los periodistas.

Ha apuntado, sin embargo, que "no me siento culpable de nada porque he puesto todas las medidas necesarias para que la seguridad estuviese garantizada en ese almacén de droga", aunque, ha precisado, "yo soy el subdelegado y tengo que asumir la responsabilidad porque la custodia de la droga y el almacén depende de la Subdelegación del Gobierno".

La investigación de este depósito judicial, en el que se almacenan las sustancias estupefacientes intervenidas en las diferentes operaciones llevadas a cabo en la provincia de Málaga, sigue su curso, aún no hay ningún detenido ni se conoce la cantidad exacta de sustancia estupefaciente sustraída.

INVESTIGACIÓN

La Subdelegación del Gobierno en Málaga está realizando una investigación interna ante la posibilidad de que pudiese haber existido alguna colaboración dentro de la Guardia Civil para que los asaltantes llevasen a cabo el robo, ha apuntado López Luna, añadiendo, además, que la Guardia Civil también ha abierto otra investigación y que la Policía Nacional está haciendo informes para conocer qué ocurrió.

Según ha precisado, se ha reforzado la seguridad en estas dependencias ubicadas en el puerto de Málaga, ya que "no hay medidas de seguridad electrónicas al ser todas destruidas por los ladrones". De esta forma, se cuenta con dos vigilantes de seguridad las 24 horas de los siete días de la semana y con la Guardia Civil, que también está "permanentemente" custodiando las instalaciones, ha explicado.

Ha insistido, no obstante, en que antes del suceso registrado en el almacén de droga "la seguridad estaba", lo que sucede es que "el robo ha sido muy especial. Está claro que los asaltantes conocían perfectamente todo el sistema de seguridad", ha dicho.

Por último, ha aclarado que "no he pretendido nunca, porque no es mi estilo ni es lo que yo pienso, trasladar la responsabilidad a los jueces", pues "la responsabilidad corresponde a la Subdelegación del Gobierno y a los Cuerpos de Seguridad".