Losada defiende el proyecto de Cs y rechaza listas conjuntas con PP: "No tiene sentido que nos integremos"

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, ha mostrado un "contundente" no a la posibilidad de listas conjuntas de PP y la formación naranja. "Los ciudadanos tiene que tener la opción de poder votar a un partido que quiera la unidad de España, bajar impuestos y que no mercadee con las instituciones, que no se reparta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni otras instituciones".

También, ha continuado, "que regenere la política, y como creo que los ciudadanos, llaménme idealista, tienen que ser capaces de tener esa posibilidad, y ese partido tiene que existir, no tiene sentido que nos integremos en una lista conjunta con el PP".

Así lo ha señalado Losada tras ser cuestionada por los periodistas, al tiempo que ha agregado que "entré en política porque ni el PP ni el PSOE daban respuesta a los coqueteos con el nacionalismo, a los extremos que estaban apareciendo, etcétera".

Por lo tanto, ha agregado, "creo en un partido liberal, que baje impuestos, que sale de profesionales de la sociedad civil y que cree en la unidad de España y eso es Ciudadanos". "Hay que darle a los malagueños, en este caso porque estamos hablando de las municipales, la posibilidad de tener esa opción política", ha concluido.