La lote ganador de la subasta del Tomate Huevo Toro en Coín (Málaga) alcanza los 20.000 euros

Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro en Coín - ASOC TOMATE HUEVO TORO, FRUTAS Y VERDURAS

COÍN (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El sabor, la calidad y la tradición han vuelto a encontrarse este sábado en Coín (Málaga) con motivo del Concurso Cata Subasta del Tomate Huevo Toro, uno de los acontecimientos de la temporada gastronómica malagueña. La edición de este año ha estado marcada por una puja récord de 20.000 euros, alcanzada por la caja presentada por Daniel García Plaza, que obtuvo el primer puesto del concurso.

El lote ganador fue finalmente adjudicado a Pepe Cobos de Bodegas El Pimpi en una subasta que volvió a despertar una gran expectación y cuya recaudación íntegra, como es tradición, se destinará a fines benéficos, han indicado desde la organización en un comunicado.

Juan Antonio Bernal y María Belén Corraliza fueron los maestros de ceremonia. Organizado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el Ayuntamiento de Coín, el certamen ha celebrado su décimo cuarta edición con Leonor García-Agua, directora de la marca promocional agroalimentaria Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga, como madrina y el propio Pepe Cobos como padrino por sorpresa.

El jurado ha elegido como ganadora de esta edición la caja presentada por Daniel García Plaza con huerta en Alhaurín el Grande (Málaga), cuyos Tomates Huevo Toro obtuvieron la máxima valoración por sus cualidades organolépticas, atendiendo a aspectos como el sabor, la textura y el aspecto de los frutos.

El productor recibió el primer premio de manos Cristóbal Ortega vicepresidente de Diputación de Málaga. El segundo premio ha sido para Fuensanta González Santos, productora cuyos tomates se cultivan en una huerta del municipio de Coín. El reconocimiento fue entregado por la La delegada de Agricultura, Ganadería, Agua y Desarrollo Rural, Laura Soto.

El tercer premio correspondió a Manuel Vázquez, cuyos tomates proceden también de huerta coineña. El galardón fue entregado por Francisco Santos Cantos, alcalde de Coín.

La jornada no solo estuvo marcada por el protagonismo del tomate. El ambiente festivo se completó con el Concurso Hortofrutícola de Coín, que premia las frutas y hortalizas más sobresalientes de la huerta local.

La cata estuvo dirigida por Lucía Ruiz de Casa Paco de Coín y contó con un jurado integrado por profesionales vinculados a distintos ámbitos de la gastronomía y del sector agroalimentario.

Formaron parte del mismo Javier Aranda, del Consejo Regulador de las DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga; Paco García, director comercial y desarrollo agrícola de Cortijo de Pozoblanco; María José Guerrero, del Consejo Regulador de la DOP Aloreña de Málaga; Paco Lorenzo, presidente de la Asociación Olearum; Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos; Arantxa López, directora de la agencia GastronÓmico y Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga.

El jurado popular estuvo representado por Pilar Oviedo y Ana Malo. Los miembros del jurado analizaron las cajas presentadas atendiendo tanto a sus características externas --forma, color y tamaño-- como, especialmente, a sus cualidades sensoriales.

El sabor, la textura y el aroma fueron determinantes en la valoración de unos frutos que constituyen una de las principales señas de identidad de la producción hortícola del Valle del Guadalhorce.