Luis Alberto de Cuenca recibe en Rincón de la Victoria el II Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética - AYTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Luis Alberto de Cuenca, una de las voces más influyentes en la poesía, el ensayo y el periodismo español, ha recibido este miércoles el II Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, otorgado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) y la Fundación Manuel Alcántara.

La ironía, el lenguaje coloquial, el distanciamiento y la mezcla de lo cotidiano y lo libresco son rasgos característicos de su obra, han destacado.

Académico Numerario de la Real Academia de la Historia, doctor en Filología Clásica, profesor de Investigación del CSIC, exdirector de la Biblioteca Nacional y exsecretario de Estado de Cultura, su extensa trayectoria intelectual y creativa ha sido reconocida en numerosas ocasiones, la más reciente con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el mayor galardón del verso en español.

El acto de entrega del premio se ha celebrado en la Casa de la Cultura de La Cala del Moral y ha contado con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el poeta galardonado; la concejala de Cultura, Paz Couto, el responsable de actividades de la Fundación, Guillermo Busutil y ediles del equipo de gobierno.

Salado ha incidido en "el compromiso" del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con la cultura y la creación literaria. "Tenemos una apuesta decidida por la cultura. Impulsamos los premios de Microrrelatos Antonio Garrido Moraga, el de Relato Corto Gloria Fuertes, el Premio de Poesía In Memoriam Salvador Rueda, además del Premio de Investigación Histórica Bezmiliana. El Premio Antorcha de Honor ha sido el último en incorporarse, pero sirva de referencia el estatus literario de los galardonados para ponderar el nivel que ha alcanzado en apenas dos ediciones", ha explicado.

Luis Alberto de Cuenca ha expresado su felicidad por recibir este premio tan vinculado a Manuel Alcántara, "una persona a la que siempre he admirado muchísimo; lo conocí hace muchísimos años, cuando yo empezaba a moverme en el mundo de las letras".

Además, ha continuado, "él era íntimo amigo de mi gran amigo José Luis Garci y también de Salvador Moreno Peralta. Son muchas las razones por las que estoy emocionado".

Para el autor, "Rincón de la Victoria es un lugar realmente maravilloso, un sitio que todavía conserva todo el encanto de lo que no ha sido arrasado por un desarrollo excesivo que, en otros lugares, ha transformado España en algo peligroso por la masificación. Y eso me gusta mucho", ha concluido.

Por su parte, Antonio Pedraza ha destacado que "este premio reconoce la trayectoria ejemplar de Luis Alberto de Cuenca, cuya obra refleja ese espíritu de libertad tan propio de Manuel Alcántara".

En este sentido, ha recordado que el galardón "es también una manera de mantener viva la poesía, cuidando el legado del poeta que da nombre a nuestra fundación y acompañando a quienes, como Luis Alberto de Cuenca, la hacen crecer y la llevan aún más lejos", ha concluido.