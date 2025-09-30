Luján Argüelles y Jorge Yorya presentarán la gala de los Premios Iris Games el 27 de noviembre en Málaga

Archivo - Iris Games es "la evolución natural" de los antiguos Premios Indie Games, y en su primera edición han conseguido un gran éxito de convocatoria con 244 videojuegos inscritos. Este próximo 3 de octubre se darán a conocer los finalistas. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

El 3 de octubre se darán a conocer los videojuegos finalistas en un evento en el Polo Nacional de Contenidos Digitales

Los Premios Iris Games, certamen que celebra este año su primera edición como evolución natural de los antiguos Premios Indie Games, han confirmado que los presentadores de la gala de entrega de premios serán Luján Argüelles y Jorge Yorya. La cita tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Según señalan en un comunicado, la elección de Argüelles, figura de referencia en la televisión nacional, y Yorya, creador de contenido y presentador digital estrechamente vinculado al universo 'gaming', responde a la vocación de los Premios Iris Games de unir en un mismo escenario el talento del sector audiovisual con la creatividad de la industria del videojuego, reforzando la identidad de un certamen que aspira a convertirse en los premios nacionales del sector en España, con una clara proyección internacional.

Desde la organización destacan que Premios Iris Games nace para reconocer el talento, la innovación y la excelencia del videojuego español. Organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, y la Junta de Andalucía, los galardones suponen un paso decisivo para conectar el sector del videojuego con la industria audiovisual y cultural del país.

PRESENTACIÓN DE FINALISTAS

Antes de la gala, este próximo viernes 3 de octubre, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, acogerá la presentación oficial de los finalistas en un evento que contará con la emisión en directo del podcast Katorijji, conducido por Lara Smirnova y Pablo Meixe. En esta grabación participará también Luján Argüelles, junto a otros destacados profesionales del videojuego en España.

Asimismo, intervendrán de manera virtual Jorge Yorya y Pablo Larán, quienes se sumarán a la conversación para enriquecer la mirada transversal entre el audiovisual y los videojuegos.

Durante el programa se darán a conocer los videojuegos finalistas de esta primera edición y los asistentes tendrán la oportunidad de probarlos en la Zona Demo habilitada en el Polo.

Las personas interesadas en asistir de manera presencial a la grabación del Podcast en directo pueden inscribirse a través de la página web premiosirisgames.com. Aquellos que no puedan asistir presencialmente tendrán la posibilidad de seguir la emisión en directo a través del canal de YouTube del Polo Nacional de contenidos Digitales.

ÉXITO DE CONVOCATORIA

La expectación en torno a este anuncio se suma al éxito de la convocatoria de este año. La primera edición de los Premios Iris Games ha recibido un total de 244 videojuegos inscritos, lo que supone un récord absoluto de participación respecto a los antecedentes de los Premios Indie Games.

Las cifras ponen de manifiesto la diversidad y el alcance del certamen, con proyectos presentados desde 33 provincias de toda España y un total de 15 comunidades autónomas representadas.

Además, la dimensión internacional se hace patente con 24 videojuegos procedentes de 16 países distintos, consolidando así a los Premios Iris Games como una plataforma nacional e internacional de referencia para el reconocimiento al talento creativo en la industria del videojuego.

