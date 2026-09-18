Málaga acoge a finales de mes la tercera Feria de Juventud Cofrade con concursos, talleres, conciertos y exposiciones

Presentación de la III Feria de la Juventud Cofrade. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA-EDU ROSA CERVANTES

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Caja Blanca de Málaga capital acoge la III Feria de la Juventud Cofrade el sábado 26 de septiembre, con numerosas actividades culturales y lúdicas relacionadas con la semana santa malagueña como exposiciones, conciertos, talleres, mesas redondas, concursos o un escape room; desde las 10,30 hasta las 20,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Mercedes Martín, junto al presidente y al vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín y Ramón Varea, respectivamente; ha informado este viernes sobre la tercera edición de este encuentro, dirigido principalmente al público juvenil, que estará repleto de actividades durante toda la jornada.

Los asistentes podrán disfrutar de conciertos de música cofrade, distintas exposiciones de fotografías, enseres y documentos de hermandades de la ciudad y de otras localidades de la provincia, charlas, talleres, juegos como el trivial 'Kahoot cofrade' o la sala interactiva del escape room.

Además, se sucederán tertulias y conferencias relacionadas con diferentes aspectos del mundo cofrade, así como los programas especiales de televisión 'Málaga Santa' y de radio 'A pie de trono', ambos de Canal Málaga.

Este encuentro de la juventud cofrade nació a raíz del proceso participativo que impulsó el Ayuntamiento a través de las 'Ágoras Jóvenes' en diferentes ámbitos para identificar propuestas de la juventud malagueña. En concreto, la propuesta de realizar esta feria pionera surgió de las iniciativas planteadas en el encuentro del 'Ágora Joven de Cofradías' que se mantuvo en el mes de septiembre del 2023 en la sede de la Agrupación de Cofradías.

PROGRAMACIÓN

Los espacios expositivos, situados en la planta baja, estarán abiertos de 11,00 a 20,00 horas. Estos se instalarán en tres salas, Las Vísperas, Las Glorias: Filiales y La Provincia; donde se expondrán fotografías, enseres y documentos singulares de las distintas hermandades que procesionan durante las vísperas, así como de las hermandades de Gloria y otras corporaciones de la provincia, además de la realización de distintos talleres.

En la explanada exterior tendrá lugar el acto inaugural del evento y la apertura de los expositores de las cofradías de Pasión y Gloria, Tito Cofrade, Ribes & Casals y grupo parroquial Del Buen Camino de Gamarra a las 10,30 horas. A continuación será el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Redención de Benalmádena y a las 11,30 horas el de la escuela de trono 'Masterclass a Tambor'.

En el auditorio tendrá lugar la grabación en directo del programa de Canal Málaga TV 'Málaga Santa', a las 12,00 horas, además de los conciertos de la banda de música 'Maestro Artola' y 'Devoción Sinfónica' a cargo de Francisco Javier Criado y Claudia Fernández, a las 17,45 y 19,00 horas, respectivamente.

En el mismo espacio tendrán lugar diversas actividades lúdicas como el trivial 'Kahoot cofrade', a las 16,00 horas; una sesión de preguntas y respuestas cofrades, con sorteos y regalos, a las 18,30 horas; o una exaltación de la juventud cofrade, a las 19,30 horas.

Por último, en las salas de la planta superior habrá diversas exposiciones, a las 11,00 y 17,00 horas; y tertulias, a las 11,00, 12,45, 16,00 y 17,00 horas. Aunque los eventos más destacados son el programa especial de radio 'A pie de trono' de Canal Málaga, entre las 11,00 y las 14,00 horas, y la organización del escape room cofrade, a las 13,00 horas.