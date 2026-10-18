Con Málaga afea la "falta de prevención" ante inundaciones y exige un "plan urgente" para Pedregalejo y El Palo

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado al equipo de Gobierno del PP explicaciones sobre el estado de las redes de drenaje y alcantarillado tras las intensas lluvias que han provocado cortes de calles e inundaciones de viviendas en el Distrito Este por la "falta de prevención".

Según ha precisado la formación en una nota, Morillas ha exigido "actuaciones urgentes" en barrios como El Palo y Pedregalejo, la construcción de tanques de tormentas y un plan municipal de prevención que incluya el mantenimiento de las infraestructuras y la revisión de los puntos más vulnerables, además de evaluar el impacto de los desarrollos urbanísticos y "la construcción salvaje" sobre la evacuación del agua.

Así, la portavoz adjunta de Con Málaga ha reclamado explicaciones al equipo de Gobierno del Partido Popular sobre "el estado de las redes de drenaje, el mantenimiento del alcantarillado y las inversiones pendientes para hacer frente a las lluvias torrenciales".

Al hilo, Morillas ha subrayado que "no se puede evitar que se produzcan lluvias torrenciales, pero sí se pueden adoptar medidas preventivas y correctivas para reducir sus consecuencias. Lo que exigimos al PP es que deje de actuar únicamente cuando se produce la emergencia y asuma, de una vez por todas, la prevención como una prioridad política, presupuestaria y de seguridad pública".

Asimismo, la edil ha exigido "actuaciones en los puntos más vulnerables de la zona Este y la construcción de tanques de tormentas para mejorar el sistema de drenaje y la capacidad de evacuación que tiene actualmente la red de pluviales y alcantarillado". En este sentido, Morillas ha criticado que "mientras estos tanques de tormentas existen en todas las ciudades mediterráneas, Málaga no tiene ni uno".

Además, Morillas ha reclamado "un plan municipal de prevención y adaptación frente a las inundaciones que combine la mejora de las redes de drenaje y saneamiento, el mantenimiento preventivo del alcantarillado y la revisión de los puntos negros de inundabilidad".

Por último, la portavoz adjunta de Con Málaga ha puesto el foco en que "la urbanización intensiva, la ocupación de suelos y la construcción salvaje sin suficiente atención a su capacidad de drenaje pueden agravar los efectos de las lluvias".

"Los desarrollos urbanísticos en el entorno del monte San Antón y las construcciones por encima de la Ronda Este plantean problemas que deben abordarse con rigor, evaluando bien sus efectos sobre la escorrentía, los cauces y la seguridad de los barrios situados aguas abajo", ha concluido.