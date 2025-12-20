Málaga capital cierra tercer cuatrimestre con endeudamiento municipal del 48,68%, más de 60 puntos bajo límite estatal

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga cierra el tercer cuatrimestre de 2025 con un índice de endeudamiento del 48,68%, más de 60 puntos por debajo del límite estatal, y menor al registrado en el mismo período de 2024, cuando se situó en el 50,48%.

Así lo han asegurado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han precisado que si no se incluyen los préstamos hipotecarios de vivienda protegida, este indicador, que pone de relieve una gestión económica "responsable y rigurosa", baja al 43,24%.

Por otro lado, según los datos publicados esta semana por el Banco de España relativos a dicho período, se sitúa como la tercera ciudad con menor deuda entre las capitales de más de 500.000 habitantes. Así, el Ayuntamiento de Málaga cuenta con un importe de deuda de 291 millones de euros, por debajo de Madrid (2.106), Barcelona (1.365), Zaragoza (568), siendo Valencia y Sevilla las que registran menor importe a 30 de septiembre de 2025 (75 y 143 millones, respectivamente).

Han subrayado que este importe se reduce hasta los 245 millones de euros si no se computan los préstamos por VPO; ya que en el dato del Ayuntamiento de Málaga que publica el Banco de España se contabiliza el dinero que pide prestado para la construcción de vivienda protegida, mientras que en las cifras publicadas de otras ciudades --de más de 500.000 habitantes-- no se computan.

Con respecto al trimestre anterior, se ha registrado un incremento de 21 millones de euros, justificado en la disposición de 27,3 millones de uno de los préstamos municipales. Las amortizaciones en este período han alcanzado los 6,3 millones, lo que ha favorecido que la repercusión en la deuda haya sido menor.

En cuanto a la misma fecha de 2024, ha supuesto un aumento de 58 millones, tras la disposición de distintos préstamos formalizados (84,5 millones); siendo el efecto menor en la deuda gracias a las amortizaciones realizadas (26 millones). También han recordado que los préstamos se destinan al desarrollo de inversiones municipales.

Por último, según han señalado, la ciudad de Málaga ha obtenido una calificación "muy alta" de su solvencia financiera en el rating que realiza la entidad Standard & Poor's, una de las principales agencias de calificación de servicios financieros.

Concretamente valora a Málaga con una calificación individual (perfil crediticio individual SACP) de 'aa', y obtiene una 'A+' y perspectiva estable, ya que refleja el límite de rating de España, han concluido.