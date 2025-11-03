Málaga, capital europea del deporte náutico en 2027 con la celebración del Campeonato de Europa ORC

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, y el comodoro del Real Club Mediterráneo, Antonio Miguel Sel, informa sobre la elección de Málaga como sede del Campeonato de Europa ORC - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha sido presentado de manera oficial la sede de Málaga como anfitriona del Campeonato de Europa ORC que se disputará en la Costa del Sol en 2027 y que tendrá a la Málaga Sailing Cup como organizadora.

En una comparecencia este lunes se han dado a conocer más detalles del que será "el mayor evento náutico jamás celebrado en nuestra ciudad".

A la rueda de prensa han acudido representantes de las distintas instituciones que han respaldado desde el primer momento la candidatura malagueña y que han querido acompañar a Nacho Pastor y Daniel Cuevas, máximos representantes del comité organizador, en la presentación oficial del proyecto, que cuenta además con el respaldo del Real Club Mediterráneo dentro de la organización.

Por parte del Ayuntamiento de Málaga ha sido Borja Vivas, concejal delegado de Deportes, quien ha explicado que "para nosotros es todo un reto que Málaga acoja este evento tan importante que servirá para que la ciudad se abra mucho más al mar".

La Diputación Provincial de Málaga también estuvo representada por el vicepresidente, Cristóbal Ortega, que ha incidido en que "con este logro, que es muy importante y tenemos que ponerlo en valor, situamos a la vela y al deporte náutico al nivel que merece esta provincia".

Por tercera vez en la historia se celebrará el Campeonato de Europa de clase ORC en España y para la organización "es una responsabilidad muy grande para nuestra ciudad, que estamos seguros de que estará a la altura de un evento de esta magnitud. Vamos a recibir en Málaga a los mejores regatistas de toda Europa y vamos a doblar en números a los participantes de la Málaga Sailing Cup".

Para eso, han señalado, "tenemos que trabajar de la mano de la instituciones para que la infraestructura alrededor del evento sea la mejor".

Así, Nacho Pastor y Daniel Cuevas han incidido en que "con esta candidatura hemos vuelto a poner a Málaga en el panorama nacional y en el centro de atención del mundo náutico. Hace siete años nadie podía plantearse venir aquí a competir y ahora la Málaga Sailing Cup es una regata más que consolidada. Hay que valorar el nivel de los barcos que van a venir a este campeonato".

Desde que este pasado sábado la Asamblea General Anual del Offshore Racing Congress (ORC) confirmara en Dublín la candidatura de la Málaga Sailing Cup como organizadora han sido muchísimas las felicitaciones por el trabajo realizado en el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga.

De igual modo, durante todo el año 2026 y para darle un mayor sentido a este evento se va a promover a nuestra ciudad a nivel internacional como la sede del Campeonato Europeo 2027 y como Capital Europa de la Vela.

La Málaga Sailing Cup cuenta con siete años de experiencia organizando una de las mejores competiciones náuticas a nivel nacional en aguas malagueñas. Creciendo de manera constante en cada edición, las instalaciones del Muelle 2 del Puerto de Málaga se convertirán en centro neurálgico de la mejor competición europea y el mayor reto al que se enfrentará la ciudad como anfitriona, adaptadas para la ocasión con espacios modernos para las tripulaciones, embarcaciones y para todos los espectadores que llegarán desde toda Europa para presenciar el mayor espectáculo náutico.

A la presentación oficial también ha acudido el Real Club Mediterráneo, que pertenece al comité organizador del ORC European Championship 2027, representado en la figura de su comodoro Antonio Miguel Sel.