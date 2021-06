Málaga capital reactiva su campaña de concienciación ciudadana para el cuidado de las playas: "No se ensucian solas"

MÁLAGA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos de la que depende Limpieza de Málaga S.A.M. (Limasam), reactiva la campaña de concienciación para mantener limpias las playas de la ciudad durante la época estival en la que se destaca la necesidad de la colaboración ciudadana.

La concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, ha presentado la campaña y pese a que ha admitido que la mayoría de la ciudadanía "está cada vez más concienciada de la importancia de mantener limpia la ciudad, es necesario seguir insistiendo y que todos adquiramos el hábito de mantener la limpieza en las playas y no dejar restos cuando nos vayamos".

La campaña, bajo el eslogan 'Ser limpios por Málaga', se centra en subrayar que son los ciudadanos, como usuarios de las playas, los que tienen la responsabilidad cuando se encuentren en ella de mantenerla limpia y de dejarla limpia al irse, como se la han encontrado tras el trabajo de los operarios de Limasam durante la noche y el amanecer.

Para ello, se recuerda, no deben tirar residuos en la arena o en el mar y, además, recoger y llevarse los que hayan generado. Esta idea es la que da contenido a los mensajes centrales de la campaña que, de manera directa, apelan a la responsabilidad del usuario de las playas: "La playa no se ensucia sola. Déjala limpia, como la has encontrado" y "La arena y el mar no son papeleras".

Por otro lado, la ilustración de la campaña la protagoniza un boquerón, que se personifica y traslada un mensaje de hartazgo. En la gráfica se representa el momento en el que una persona abandona la playa, dejando en la arena una lata, un vaso de plástico, unas colillas y una mascarilla, ante la mirada atenta del boquerón que se encuentra en el mar. Al ver la situación, el boquerón se enfada y expresa su protesta con el mensaje "me tenéis frito". La elección de la figura del boquerón persigue generar un vínculo por el que cualquier malagueño se pueda ver reflejado.

La campaña de concienciación sobre el cuidado y limpieza de las playas se difundirá a través de medios de comunicación, mobiliario urbano, banderolas, vehículos propios y redes sociales. Así, desde Limasam se han puesto vinilos con la imagen de la campaña en diez vehículos, dos fregadoras, dos baldeadoras y seis barredoras. Son vehículos que realizan sus trabajos en las playas de Málaga.

DISPOSITIVO MUNICIPAL DE LIMPIEZA EN LAS PLAYAS

Desde Limasam se realizan varias tareas diariamente que se prolongarán hasta final de la temporada y que está empleando a un total de 75 operarios que hacen uso de 16 vehículos. Así, se está llevando a cabo cribado mecánico y oxigenación de la arena con seis tractores y dos máquinas autopropulsadas; limpieza manual de arena, con un total de 54 operarios; recogida de papeleras mediante cinco vehículos recolectores con diez operarios; y recogida de cajas nodrizas por medio de tres vehículos. Estos trabajos comienzan a las once de la noche para que las playas puedan estar en perfecto estado a primeras horas de la mañana siguiente.

Al mismo tiempo, desde el pasado 1 de junio y siguiendo las recomendaciones del Ministerio se efectuan operaciones de desinfección en las zonas de acceso a las playas, barandillas y papeleras, empleando la disolución de hipoclorito que indican las autoridades.

En las zonas de acceso a playas desde los paseos marítimos se destinan cuatro vehículos minihidrolimpiadores. La desinfección de las barandillas de acceso a playas se realiza por los mismos vehículos que desinfectarán los accesos. En cuanto a la de las papeleras se lleva a cabo mediante mochila fumigadora por los operarios del servicio de limpieza de playas. El total del operativo adicional para desinfección está compuesto por cuatro vehículos y el mismo número de operarios.