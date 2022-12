Málaga conmemora el 44 aniversario de la Constitución apelando al espíritu de consenso

MÁLAGA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Málaga capital ha celebrado este martes, 6 de diciembre, el Día de la Constitución Española, con un acto en el que han participado representantes de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, en el que se ha destacado el espíritu de consenso que primó en la elaboración del texto hace 44 años y el largo periodo de estabilidad que ha supuesto para España.

De la Torre ha realizado una reflexión histórica y ha asegurado que cuando se dieron los primeros pasos para la Transición se trataba de "conseguir un Estado homologado con Europa, con los avances y derechos que Europa tenía ya", lo que era un reto "difícil y las fuerzas políticas de entonces supieron estar a la altura".

Ha destacado conceptos que fueron claves en ese momento, como "consenso, entendimiento, diálogo, empatía, entender al otro, ver las perspectivas históricas de una España que había salido rota, ensangrentada de la Guerra Civil, que había tenido un periodo largo sin libertades".

"Había que ser capaz de practicar la libertad en términos constructivos, no para volver a enfrentarnos, no para hacer una Constitución partidista, sino de todos y para todos. Eso es lo que se supo hacer y hoy tenemos que ser capaces de mantener y prestigiar; ese es el reto del momento actual", ha dicho el regidor, quien ha instado a seguir "por el camino de luz y esperanza que la Constitución alumbró".

Ha abogado por "leer la Constitución y enseñarla bien, conocerla en ese contexto histórico" y ha leído varios artículos que hablan de España como "estado social y democrático de derecho", con valores superiores como la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político; de la soberanía nacional que "reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado" y de la "indisoluble unidad".

De la Torre ha apuntado que, además del consenso, está "la lealtad que tiene que estar en el desarrollo y aplicación de la Constitución", considerando que "en algunos momentos me da la impresión de que se ha roto, algunas fuerzas nacionalistas no han sido leales a lo que se plantea".

Por eso, ha instado a buscar "siempre" el consenso "pero desde el ejercicio de la lealtad a la Constitución" y ha pedido no criticarla "sino buscar hacer las cosas mejor según la responsabilidad que cada administración tiene", defendiendo igualmente avanzar en la igualdad y también una "competitividad sana", considerando que la Expo 2027 será ocasión para visibilizar Málaga y además para dar respuesta a los retos del cambio climático.

La portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, ha señalado que estos 44 años es la etapa "más larga y próspera en la que las libertades y derechos se viven de forma más profunda". "Este es el legado de la Transición que todos debemos defender con uñas y dientes y proteger", ha dicho, abogando por "no dejarnos llevar por la crispación y los engaños de los que quieren de forma interesada revisar ese periodo y revivir heridas que ya consiguieron sanar nuestros padres y abuelos".

Pérez de Siles ha criticado que el propósito de los que critican la Carta Magna "es debilitar la democracia", recordando los principios y libertades que el texto promulga para "construir una sociedad y una nación mejor, más próspera, justa e igualitaria". "En nuestra Constitución cabemos todos", ha asegurado, lamentando la situación de tensión en el Congreso.

Ha trasladado un compromiso "nítido de defensa de la Constitución y el ordenamiento jurídico". "Desde el PP rechazamos a todos los que ponen en peligro la Carta Magna", ha afirmado, así como a los que "pretenden construir un Código Penal a la carta para salvar la situación de aquellos que conculcan los principios y derechos fundamentales".

Ha incidido en que el PP es "un partido moderado, que cree en la concordia, pero no sumiso frente a los que atacan la separación de poderes". "Creemos en la oportunidad de oportunidades y derechos, en la unidad de nuestro país", ha señalado la portavoz 'popular', apostando por defender "la convivencia pacífica y trabajar juntos para mantener el espíritu de la Transición".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha señalado que esta Constitución "nos la dimos entre todos" y supone "la mayor cota de estabilidad de nuestra historia, lo que es su gran aval", apuntando a que entonces "fuimos lo suficientemente generosos para saber que teníamos que seguir avanzando".

Pérez ha explicado que en 1978 "hubo un tránsito necesario para nuestro país, pasamos de abandonar el túnel de la dictadura para avanzar juntos hacia la democracia; es un éxito que sigue vigente" y ha señalado que el PSOE "siempre" ha estado en la defensa del texto.

Ha abogado por "no alimentar mensajes de odio" y por censurar "a aquellos elementos que solo contribuyen a elevar la tensión dentro del Congreso". "Siempre con respeto a la pluralidad de opiniones, pero no para herir al que está en el uso de la palabra", ha advertido.

Pérez ha reivindicado un pacto por la vivienda pública, recordando "cómo la Constitución en su artículo 47 habla del derecho a una vivienda digna, a poner freno desde los poderes públicos a la especulación como la que vive en su momento la capital malagueña generando un drama habitacional".

"No podremos responder a las necesidades de los malagueños si se van de nuestra ciudad", ha dicho, apuntando que cuando ocurre eso "estamos fallando como ciudad y le fallamos a la Constitución". "Si desde Málaga conseguimos sumarnos a un proyecto común como es que sea la sede de la Expo 2027, es porque creemos que es una oportunidad, en el encuentro, para avanzar, por eso siempre defenderemos lo que es bueno para esta ciudad y para este país", ha manifestado.

Por su parte, la portavoz de Cs, Noelia Losada, ha incidido en que la Constitución "estableció las bases de una Transición modélica". "Hoy sobran gritos y exabruptos en nuestra vida pública, falta coser, unir, acoger y huir de lo sectario y excluyente, de los nacionalismos y las políticas de vía estrecha. Sobran las formas que degradan la función pública y falta sosiego y reposo en el debate público", ha lamentado.

Para Losada, "el pacto constitucional debe ser sagrado, al igual que el respeto. El insulto y el grito sobran en política. Sólo siembran odio". "Hoy más que nunca es necesario que las fuerzas democráticas y las que creemos en ese espíritu de la Transición cerremos filas y recuperemos la vía de la generosidad, inteligencia, grandeza y consenso y eso tiene que empezar por restaurar el debate de altura" en el Congreso de los Diputados, ha indicado.

Así, ha considerado que "necesitamos más que nunca volver al Pacto Constitucional" y "reconocernos en la grandeza del interés común", apuntando que en Cs creen "sobre todas las cosas en una España de personas libres e iguales, no en una España en la que se mantengan gobiernos a cambio de prevendas a radicales y separatistas".

"No se puede hacer cualquier cosa a cambio de que un Gobierno sobreviva", ha afirmado Losada, quien ha considerado que "no debemos confundir descentralizar con fragmentar, no podemos confundir negociar con otorgar privilegios", oponiéndose "frontalmente" a que "se aligeren las consecuencias del delito de sedición" y abogando por sacar a la Justicia de la política. "Ya está bien de alimentar el monstruo del nacionalismo rupturista", ha dicho.

"La Constitución no está en peligro pero lo estará si no reaccionamos", ha advertido Losada, instando a "aprender del contexto mundial", huyendo "de lo excluyente", con "apertura de miras, la alegría de decir, como a tantos nos ocurre, que nos sentimos malagueños, andaluces, españoles y europeos".