Con Málaga critica que decenas de camiones de la empresa municipal de limpieza carecen de climatización

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento de la ciudad ha criticado que una parte importante de la flota de camiones de Limasam continúa prestando servicio sin sistemas de climatización, lo que expone a los trabajadores a situaciones de estrés térmico y riesgo grave para la salud durante los meses de verano.

El portavoz y concejal del grupo de la confluencia de izquierdas, Nicolás Sguiglia, ha alertado de que "en jornadas de calor extremo, los operarios pueden verse obligados a trabajar en cabinas que alcanzan fácilmente temperaturas superiores a los 45 grados, lo que supone un riesgo real de golpes de calor, mareos y accidentes laborales. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se obligue a los trabajadores a desempeñar sus funciones en estas condiciones".

Sguiglia ha apuntado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a garantizar entornos seguros y a adoptar medidas contra las temperaturas extremas, y ha subrayado que la ausencia de climatización vulnera además el artículo 19 del convenio colectivo, donde se establece de manera expresa que todos los vehículos deben contar con sistemas de climatización.

"La falta de climatización en los camiones no solo es una muestra de dejadez, sino también una vulneración directa del convenio colectivo y de la normativa vigente", señala.

El concejal ha exigido que se haga público un listado exhaustivo y detallado de todos los vehículos de la flota, especificando cuáles cuentan con climatización y cuáles no, y que se pongan a punto de manera inmediata todos aquellos que presenten deficiencias.

Asimismo, ha advertido de que en muchos de los vehículos donde se han instalado sistemas de climatización, estos resultan deficientes y no garantizan un correcto funcionamiento, lo que deja a los trabajadores igualmente expuestos al calor.

Con Málaga señala como responsables de esta situación tanto al gerente de Limasam, Raúl García Paine, como a la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras, a quienes acusa de una mala gestión de la empresa y de haber realizado inversiones erráticas que no han resuelto los problemas estructurales de la flota.

"La falta de previsión y las decisiones equivocadas han llevado a que hoy, en plena ola de calor, decenas de trabajadores tengan que realizar su labor en condiciones indignas y peligrosas", ha criticado Sguiglia.

Por último, el portavoz ha trasladado un mensaje de reconocimiento a la plantilla: "Queremos agradecer el enorme esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de Limasam, que con su compromiso mantienen limpia la ciudad a pesar de las condiciones que sufren. Exigimos al alcalde que tome las riendas de una vez, garantice una empresa pública eficiente y ponga la salud laboral por delante de cualquier otro interés".

En este sentido también se ha manifestado la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, que ha advertido que desde su grupo "no vamos a permitir que los responsables de las deficiencias y la mala planificación que sufre Limasam maltraten o usen de escudo a los y las trabajadoras de la limpieza"