Con Málaga dice que Moreno "abandona a los niños con necesidades educativas especiales" y pide recursos

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "abandona a los niños y niñas con necesidades educativas especiales". Asimismo, ha anunciado que defenderá en el próximo pleno de la Diputación de Málaga una moción sobre esta materia en la que pide "más recursos" y "una educación pública de calidad para todos los niños".

Así lo ha informado Márquez a través de un comunicado, en el que ha señalado que "arranca el curso escolar con las consecuencias del modelo privatizador de Moreno, que se traduce en una Universidad de Málaga (UMA) infrafinanciada; una FP pública que deja al 50% de los malagueños fuera, teniendo que ir a centros privados, y unos institutos con aulas masificadas o, directamente, dando clases en aulas prefabricadas".

"Este modelo de deterioro constante de la educación pública se ceba con los más débiles, los niños con necesidades educativas especiales, que vuelven a iniciar un curso escolar sin los recursos suficientes", ha subrayado el diputado de Con Málaga, para quien "Moreno no cumple con la Constitución porque está abandonando a estos niños al no llevar a cabo las contrataciones necesarias de profesionales educativos para que puedan ser atendidos en plenitud".

De esta forma, Márquez ha insistido en que "se necesitan más maestros y maestras de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, profesionales de orientación, personal técnico de integración social y un largo etcétera".

"Por esto, el incremento de menos de un 30% que el PP vende como un logro, es totalmente insuficiente, especialmente, si tenemos en cuenta el incremento del 100% de casos de niños con necesidades educativas especiales", ha agregado Márquez, al tiempo que ha precisado que "el aumento de profesionales debe ir en consonancia con las necesidades".

Por esto, desde Con Málaga han anunciado que la moción presentada en la Diputación pide al Gobierno andaluz "el establecimiento de unas ratios máximas de profesionales para el alumnado con necesidades educativas especiales". "Y es que el PP no puede decir que se atiende a la diversidad cuando, en muchos casos, estos niños y niñas solo reciben una hora semanal de atención especializada", ha concluido Márquez.

Por último, desde Con Málaga han mostrado su apoyo a las movilizaciones en defensa de la educación pública convocadas por UMA x la Pública para el 23 de septiembre y por Ustea para el día siguiente, y han hecho un llamamiento a participar en estas.