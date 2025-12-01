Málaga establece un dispositivo especial de seguridad durante toda la Navidad, que contará con drones

Reunión sobre dispositivo especial de seguridad durante toda la Navidad en Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha establecido un dispositivo especial de Navidad que abarca desde el pasado viernes, con la inauguración del alumbrado, hasta el 5 de enero de 2026.

Durante este periodo, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad.

La Policía Local ha puesto en marcha un plan de actuación hasta el 7 de enero para velar por la afluencia de personas, la fluidez del tráfico, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la prevención de la seguridad ciudadana con el apoyo de Protección Civil, Bomberos y la Policía Nacional.

Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061, cuya coordinación ha sido abordada con Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad celebrada este lunes y que ha estado presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, y el secretario de la Subdelegación del Gobierno, Iván Banderas.

A la reunión han asistido, además de responsables de Policía Local, Real Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencia 061 y 112, los concejales de Seguridad, Comercio, Movilidad, Fiestas y distrito Centro, Avelino Barrionuevo, Elisa Pérez de Siles, Trinidad Hernández, Teresa Porras y Francisco Cantos, respectivamente.

POLICÍA LOCAL

La Policía Local contará con efectivos de servicio ordinario y extraordinario, cuyo número variará en función de las fechas y de la afluencia de personas, por lo que se destinarán más recursos durante los fines de semana y festivos.

En principio, la planificación cifra en más de 1.300 los servicios de refuerzo durante todas las navidades --más de 10.000 horas--, incluyendo tanto los operativos programados en el Centro como la celebración de otros eventos previstos en la ciudad.

El objetivo es, por un lado, velar por el control de afluencia ciudadana en la calle Larios y su entorno con motivo del alumbrado navideño, así como por la fluidez del tráfico; y por otro, vigilar la venta ambulante, la venta ilegal de artificios pirotécnicos y de la ocupación de vía pública, que deberá corresponderse con la autorizada, facilitando con ello el tránsito de la ciudadanía.

TRÁFICO

En materia de tráfico, durante los pases del espectáculo de luz y sonido de la calle Larios --18.30, 20.30 y 22.00 horas hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre-- se prevén afectaciones al tráfico que, en función de la afluencia de personas, podría conllevar al corte puntual y temporal al tráfico privado de la Alameda Principal o el Paseo del Parque Además, durante la proyección del video-mapping sobre la torre sur de la Catedral --19.00, 20.30 y 22.00 horas hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre-- el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

En coordinación y colaboración con la Policía Nacional se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Así, la Policía Local se desplegará a diario equipos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia en el Centro, a los que se sumarán agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP).

Por su parte, desde el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) se llevarán a cabo controles preventivos de alcoholemia y de velocidad en distintas franjas horarias durante todo el periodo navideño.

VIDEOVIGILANCIA Y DRONES

De igual modo, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con todos los Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en esta operativa especial.

Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se controlan las cámaras de videovigilancia para controlar posibles incidencias de tráfico, control de aglomeraciones y vías de escape o prevención de seguridad ciudadana.

A estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones, como se viene haciendo en celebraciones con mayor presencia de personas como la Feria o la Semana Santa, que sobrevolarán distintos puntos de la ciudad como el entorno de calle Larios y las zonas comerciales y cubrirán eventos específicos como la Maratón Ciudad de Málaga (14 de diciembre) o la Cabalgata de Reyes (5 de enero) para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran.

En cuanto al Real Cuerpo de Bomberos, la cobertura operativa durante los actos navideños se articulará a través de los parques más próximos al área de influencia del evento para así minimizar los tiempos de respuesta y con rutas preestablecidas para vehículos de emergencia en zonas peatonalizadas, con enlace directo con el Centro de Coordinación de Emergencias.

PROTECCIÓN CIVIL Y RED DE DESFIBRILADORES

Por su parte, el Servicio de Protección Civil, que como cada año redacta el Plan de Emergencia para Eventos Navideños, desplegará a la Agrupación del Voluntariado, e forma coordinada con la Policía Local y la Policía Nacional, con dispositivos específicos en función de la previsión de asistencia de personas, priorizando los fines de semana y jornadas de especial concentración.

Está previsto que en haya una veintena de voluntarios en el entorno del Centro, y se contará con tres retenes (plaza de la Constitución, plaza de la Marina y calle Postigo de los Abades).

Como es habitual, todos los dispositivos irán equipados con desfibriladores externos semiautomatizados (DESA) tanto en los vehículos operativos como en mochilas portátiles para reforzar la capacidad de respuesta sanitaria ante cualquier emergencia.

Estos recursos se suman a la red municipal de desfibriladores instalados en puntos fijos, cuya localización puede consultarse en la página web municipal: https://desfibriladores.malaga.eu.

También, han recordado, continuará la identificación de niños y adultos con problemas de orientación mediante pulseras que identifican mediante códigos QR.