Con Málaga exige "paralizar la operación urbanística del edificio de Correos"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido martes "la paralización de la operación especulativa del edificio de Correos" y ha advertido de que "la sitúa como un ejemplo más de la trama especulativa del PP".

"Estamos ante un ejemplo más de la trama especulativa del Partido Popular, de cómo el PP, a través del Ayuntamiento y de la Junta, dilapidan suelo público que debería destinarse a equipamientos para ponerlo en bandeja para que un fondo de inversión israelí con las manos manchadas de sangre se haga con esa parcela, se le cambie el uso transformándola de equipamiento a uso hotelero y pueda hacer un negocio redondo", ha agregado.

Además, Morillas ha señalado que el PP "lo que ha hecho es atender y satisfacer intereses económicos que son ilícitos, porque están dilapidando suelo que era público, vendiéndolo al mejor postor, a este fondo de inversión israelí y, encima, permiten que haya toda una serie de facilidades, como exonerarles la presentación del informe de impacto medioambiental, como exonerarles de que esos suelos sean permutados con otros que fueran destinados a equipamientos por parte del fondo de inversión y lo que es más grave, permiten que una parcela pública que era destinada para equipamientos cambie a uso hotelero".

"Estamos ante un ejemplo de manual de cómo el Partido Popular utiliza las instituciones públicas para facilitar las operaciones urbanísticas especulativas y para facilitar el pelotazo. Además, en este caso, estamos hablando de un fondo de inversión israelí, que está involucrado en esa estrategia colonizadora y de ocupación que Israel está desplegando en los territorios palestinos", ha criticado Morillas.

Al respecto, la portavoz adjunta de Con Málaga ha incidido en que "estamos hablando de un fondo de inversión de la peor calaña, que se hace de oro a costa de negocios turísticos e inmobiliarios en nuestro país, pero también a costa de la ocupación de territorios palestinos".

"El Partido Popular ha diseñado una operación que viene dilatándose en el tiempo unos años, en el que una parcela pública que era propiedad de la Junta y que debiera de destinarse equipamiento va a acabar destinándose a un hotel de lujo", ha agregado.

De igual modo, ha incidido en que "la moratoria del PP no sirve absolutamente de nada porque no afecta a los suelos que no son residenciales".

Por tanto, ha sostenido, "van a permitir, si no lo impedimos, que un hotel de lujo, con más ocupación del espacio público, con más volumetría, con más posibilidad de edificabilidad en el techo, se levante justo en la ribera del Guadalmedina".

Así, desde Con Málaga han exigido que "esta operación especulativa tiene que paralizarse". El Ayuntamiento tiene que comprometerse con impedir que la ciudad sea vendida a cachos a fondos de inversión que solo pretenden especular con nuestra ciudad, planteamos también la necesidad de que se siga manteniendo su uso como equipamiento de manera que se pueda hacer compatible con el uso residencial, de modo que podríamos tener en este entorno, en lugar de un hotel de lujo, un gran equipamiento para el barrio y también centenares de viviendas públicas a precios asequibles", ha apuntado.

Por último, desde el grupo municipal Con Málaga han explicado que defenderán en la próxima Comisión de Urbanismo una iniciativa relativa a "medidas urbanísticas para frenar la especulación por parte de los fondos buitres y grandes tenedores así como para aumentar el parque de viviendas públicas y el patrimonio municipal de suelo".

INICIATIVA

Entre los acuerdos de la iniciativa están el instar al equipo de Gobierno municipal a cambiar el modelo urbanístico de Málaga "para ponerlo al servicio del interés general y garantizar el derecho a la vivienda, combatiendo la especulación inmobiliaria y la concentración de propiedades en manos de fondos de inversión, fondos buitre y grandes tenedores".

Para ello, proponen estudiar y aplicar medidas urbanísticas y fiscales que "frenen las adquisiciones especulativas, elaborar un estudio sobre el impacto de estos operadores y de los pisos turísticos en los precios de la vivienda, e inventariar las viviendas vacías, los alojamientos turísticos y los suelos destinados a vivienda protegida pendientes de desarrollo".

También plantean reforzar la intervención pública en el mercado inmobiliario, mediante un plan de adquisición de suelo, edificios y viviendas que incremente el patrimonio municipal, "con el objetivo de alcanzar las 40.000 viviendas, y la creación de 10.000 nuevas viviendas protegidas en cinco años, prioritariamente destinadas al alquiler asequible".

Para lograrlo, proponen "activar las reservas de suelo para VPO pendientes de ejecución, recuperar inmuebles abandonados o infrautilizados mediante el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, y utilizar instrumentos como el tanteo y retracto, la adquisición directa, la ejecución por sustitución y la venta forzosa, así como la expropiación cuando legalmente proceda".

Por último, los acuerdos apuestan por "dejar de vender el suelo municipal al mejor postor y priorizar su conservación y utilización para vivienda protegida y alquiler asequible, evitando que el patrimonio público se gestione únicamente como una fuente de ingresos".

También instan a aplicar en Málaga las nuevas herramientas estatales contra la especulación y la concentración inmobiliaria, "garantizando que las operaciones urbanísticas, los incrementos de edificabilidad y los cambios de uso respondan a las necesidades residenciales de la población y no exclusivamente a la rentabilidad privada".