Málaga de Festival presenta una programación que dialoga con los 25 años del siglo 21 y piensa a Paul Auster

MaF acoge casi 125 acciones culturales que recorrén la ciudad del 20 de febrero al 13 de marzo con la participación de más de 130 creadores

MÁLAGA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación expandida del Festival de Málaga, Málaga de Festival (MaF), que se celebra con carácter previo a la 28 edición del certamen, presenta un programa ambicioso que combina voces consolidadas con creadores llamados a marcar el músculo de su tiempo.

La próxima edición de Málaga de Festival apoya su programación en dos ejes discursivos: '25 del 21', que permite analizar desde diversas perspectivas el primer cuarto de siglo; y 'Paul Auster: el hombre de la mirada cinematográfica', aproximación a la figura y obra de este escritor desde distintos lenguajes artísticos.

El Cine Albéniz ha acogido la presentación de MaF 2025 (organizado por el Ayuntamiento de Málaga y Málaga Procultura con la colaboración de Fundación 'la Caixa') con la participación del alcalde , Francisco de la Torre; la edil de cultura y patrimonio histórico, Mariana Pineda; el director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; el responsable territorial de 'la Caixa', Juan Carlos Barroso; y el director de área de negocio de CaixaBank, Luis Felipe Siles.

Del 20 de febrero al 13 de marzo, las actividades discurrirán por todos los distritos de la ciudad para ofrecer un encuentro total con la cultura que permite, un año más, convertir Málaga en referente nacional de las programaciones de naturaleza abierta.

MaF 2025 arranca en el Albéniz con el concierto de Tulsa que presenta el disco 'Amadora'. Por su parte, The New Raemon y Ricardo Lezón cierran el 13 de marzo, en el Echegaray, esta edición del MaF presentando 'Nuevos bosques', acompañados, por vez primera, de los versos de Isabel Bono.

MaF amplía sus categorías con Arte Sonoro. La Sala Maynake, el 21 de febrero, acoge la apertura de este apartado con Antonio Luis Guillen y Mara B. Stones gracias a la colaboración con el Colectivo de Ediciones Fantasma.

Un día después, el Centre Pompidou acoge la intervención sonora de Daniel Blacksmith sobre el poemario de Aroa Moreno Durán, 'Todavía una noche', quien acompañará, ya en el Museo Málaga, a Juan José Téllez y Benjamín Santiago Montiel junto con la Banda Municipal de Música.

La acción sonora de Parques y Jardines, en el Espacio Caudal, Martina Casado en el Museum Jorge Rando; y Edurne Portela con José Ovejero, en la jornada de cierre, en el MIMMA, son otros protagonistas de esta categoría que también incorpora un diálogo sonoro sobre Jesús Quintero y Antonio Gala, en el Hotel AC Málaga Palacio con Pedro J. Plaza y Andrea Quintero.

Pensamiento, ciencia y tecnología ocupan un lugar vertebrador en la programación de MaF fruto de esa preocupación por generar espacios que fomenten el diálogo y fortalezcan el conocimiento.

Comenzará con Joaquim Bosch, en el Ateneo, para hablar sobre valores democráticos, asunto que también estará presente en la conversación entre Beatriz Becerra y Sami Näir, en el Espacio 42 de la Fundación Telefónica, en el Polo Digital, espacio que acoge el coloquio entre la filósofa Raquel Ferrández y Angel L. Fernández sobre 'Inmortalidad digital'. Eduardo Ruiz, en el Colegio de Graduados Sociales, y Enrique Benítez Palma, en Espacio 42, analizarán los nuevos ordenes económicos y profesionales. Santiago Gerchunoff y Andrea Rizzi completan este apartado.

En colaboración con La Térmica, el 26 de febrero y 5 de marzo, respectivamente, Oliver Franklin-Wallis en diálogo con la CEO de 21 gramos, Marta González-Moro, y el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Antonio José Morales Siles, ampliarán detalles sobre el ensayo 'Vertedero. La sucia realidad de lo que tiramos a dónde va y por qué importa'. Los diálogos con voces europeas se completan con la antropóloga digital Roanne van Voorst autora de 'Sexo con robots y pastillas para enamorarse'.

Cabe destacar la labor de las Bibliotecas Públicas Municipales, sedes que albergan el programa Encuentros con autores especial MaF: María Fasce, Juan Tallón, Carmen Amoraga, Susana Fortes, Rosario Izquierdo, María Couso, Juan Manuel Gil y Máximo Huerta, que pasarán por las BPM de Cruz de Humilladero, Churriana y Puerto de la Torre. Esta programación se completa con el ciclo Cine con Libros, en Ciudad Jardín, y con Peneque en Campanillas y Palma-Palmilla con una acción de artes visuales enfocada a alumnado de Primaria.

Las librerías serán escenario de charlas con Ricardo Cavolo y Javier Sáez de Ibarra (Rayuela), Viviana Paletta y Fernando Ontañón (Luces) y Cristina Sánchez Andrade (Mapas y Compañía), mientras que Proteo refuerza parte de los actos con escritores en distintos espacios.

El Centro Andaluz de las Letras acoge el encuentro con Mauro Entrialgo, en conversación con Sebastián Arteaga, mientras que el debut en la narrativa del filósofo José Carlos Ruiz llega el 1 de marzo al Museo Picasso Málaga, misma jornada que acoge la conversación entre Niño de Elche y Jesús Montiel a partir de su nuevo poemario; mientras que Juan Vico y Jesús Aguado harán lo propio en la Colección Museo Ruso.

CICLO 25 DEL 21

MaF incorpora tres nombres fundamentales del pensamiento Juan Arnau, Ramón Andrés y Josep Maria Esquiroll, quienes, en el Ateneo y la SEAP, ofrecerán ideas sobre el camino durante este cuarto de siglo. Y Jesús Terrés, en el Thyssen, mostrará cómo vivir sin miedo.

Además, Ana Requena y Violeta Serrano abordarán en la SEAP sus últimos trabajos, sobre asuntos vinculados al feminismo contemporáneo. Marta Jaenes y Rosa Márquez completan estas charlas sobre actualidad feminista, reforzadas por la conversación entre Montse Sánchez, Victoria Abón y Javier Ocaña sobre el papel de las mujeres aventureras.

Amnistía Internacional, dentro de la Semana de Cine sobre DDHH, lleva al Ateneo, 'Herederas', de Silvia Venegas. Completan este bloque la vanguardia artística de Alberto Conejero y Luz Arcas, a partir de 'Leonora', obra que indaga en la relación entre los cuerpos de las mujeres y el dolor, cuestión axial en la acción artística que Ximena Carnevale realiza a partir de versos de Ana Castro en el MIMMA; mientras que Marity Manzanera pondrá voz y cuerpo a versos de Lady Distopia.

En el Centro Cultural MVA, Ruth Gabriel hablará sobre sus mujeres de cine gracias a la colaboración con la Generación del 27. Cierra el bloque el colectivo de mujeres de El Palo, La Generación Ganada, en Museum Jorge Rando; y Paula Babot, en la Casa Natal, en conversación con Antonio Díaz Mola, sobre amores tóxicos.

El 1 de marzo, Poous llenará la calle San Juan de Letrán para celebrar vida y diversidad, en colaboración con Kipfer & Lover y Fundación Málaga. Pink Chadora será maestra de ceremonias. Eñ espacio también acoge el encuentro con Fer Rivas, en una sesión del Club de Lectura LGTBiq+ especial MaF.

Pedro Ocaña y los suyos realizarán una instalación performática, en Promálaga Casa de Socorro, en colaboración con David Burbano y Roy Laguna. Y Javier Giner y Alba Carballal conversarán sobre 'Yo, adicto', en el Thyssen, gracias a Fundación Rafael Pérez Estrada y el Grupo Planeta.

Las reflexiones sobre el ámbito expositivo vendrán de la mano del Colectivo FAMA; el espacio La Libre; Cristina Soler y su Espacio de dentro; Teresa Pérez Contreras; el Colectivo Caudal; el fotógrafo Míchelo Toro; alumnado del IES Romero Esteo con María Lechuga; Aura Vega; Omar Janaan; y Juan Palomares junto a La Casa Amarilla.

Y la SEAP ofrece dos grandes apuestas expositivas: Edu Rosa y La Málaga Moderna piensan sobre la figura y obra de Paul Asuter. La Galería La Trenza abre sus puertas al MaF con dos propuestas en torno a Auster. La Generación del 27 acoge la proyección de 'Paul Auster, what if?' con coloquio posterior.

Completan el apartado Israel Rodríguez y Jhoatahn Ortega, con Urdimbre y Trauma, performance que incorpora tejidos; y Patricia Conor, Violeta Sarabia y Paula Novo, en el MIMMA.