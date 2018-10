Málaga para la Gente reclamará en el pleno conectar "de una vez" el Cercanías con el PTA

Publicado 18/10/2018 17:13:36 CET

El grupo municipal de IU-Málaga para la Gente presentará en el pleno de la próxima semana una moción para que, "de una vez por todas", el tren de Cercanías llegue hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

El portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, ha recordado que este proyecto ha sido "prometido y olvidado por lo sucesivos gobiernos del Estado, de uno y otro color".

Así, ha añadido que en estos momentos acuden a diario a trabajar unas 18.000 personas y las previsiones apuntan a un incremento hasta 40.000. A juicio de Zorrilla, "esto no es posible si no se resuelve el problema de movilidad, hasta el punto de que hay empresas que están amenazando con irse y otras con no implantarse".

Aunque el problema de la movilidad entorno al PTA debe ser tratado de manera integral, ha incidido el edil, ha recordado que la conexión del Cercanías hasta allí "tiene un coste asumible y acabaría con el calvario de los trabajadores que pierden entre dos y tres horas al día en su desplazamiento laboral".

En esta línea, La diputada de Izquierda Unida en el grupo parlamentario de Unidos Podemos, Eva García Sempere, va a hacer esta propuesta en el Congreso, para que se dote de presupuesto el proyecto, tal y como ha anunciado el edil de Málaga para la Gente.