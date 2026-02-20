Málaga impulsa plan de descarbonización de edificios municipales con diseño de medidas en cuatro instalaciones

Archivo - Fachada Fycma - FYCMA - Archivo

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental en coordinación con las áreas de Economía, Hacienda y Fondos de la UE y de Innovación y Digitalización Urbana, avanza en la implementación de las acciones incluidas en el plan de descarbonización de edificios que tiene en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mejora de le eficiencia energética de las instalaciones municipales a través de diagnóstico, la rehabilitación y la modernización de sus sistemas.

Tras analizar los datos de consumo energético de un total de 476 edificios públicos --colegios, aparcamientos, bibliotecas, centros sociales, oficinas, mercados, pabellones deportivos, dependencias de la Policía Local o estación de autobuses, entre otros-- y redactar el citado plan en el que se recoge la estrategia a seguir, el siguiente paso es la realización de anteproyectos energéticos para diseñar acciones concretas más adecuadas para mejorar la eficiencia de cada uno.

En base a ello, el Consistorio ha adjudicado la redacción de los anteproyectos de los cuatro primeros edificios municipales: el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el colegio Francisco de Quevedo y la Jefatura de la Policía Local.

El contrato, formalizado con la empresa Servicio Profesional de Arquitectura, Consultoría e Ingeniería S.L.P. por un importe de 12.705 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, se financiará a través del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea 'Pathways2Resilience', cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de un centenar de ciudades, regiones y comunidades europeas frente al cambio climático.

El proyecto municipal 'Mejora de la resiliencia climática: Plan de Acción Estratégico Integral (Málaga Resiliente)' fue incluido en este programa de la iniciativa EIT Climate-KIC (Comunidad Europea de Innovación y Conocimiento) cofinanciada por la Unión Europea para promover el diseño y la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para ello, al Ayuntamiento le fue concedida una subvención de 210.000 euros a través de la convocatoria abierta para apoyar el diseño de planes de acción y de inversión en este ámbito.

En concreto, se han determinado el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que son dos de los inmuebles municipales con mayor consumo anual (3,6 y 1,1 gigavatios hora anuales, respectivamente), el colegio Francisco de Quevedo, por tratarse los centros educativos de la tipología de edificios que más consumen (los 114 registrados suman 4,8 gigavatios hora al año) y la Jefatura de la Policía Local en la avenida de la Rosaleda (0,17 gigavatios hora al año).

Con la realización de los anteproyectos energéticos de estos cuatro edificios municipales se pretende determinar los puntos críticos de consumo de cada uno y diseñar acciones que reduzcan el gasto energético y aumenten el uso de fuentes renovables.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

Esta actuación se en marcan en la estrategia municipal de aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático, en la que se incluyen otras medidas como el incremento de las zonas verdes de la ciudad, la electrificación de la flota de vehículos municipales o la apuesta por las energías renovables mediante el despliegue de paneles solares para autoconsumo en dependencias y equipamientos públicos (la red municipal está formada actualmente por 71 instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de edificios).

En paralelo, y también a través de esta subvención, el Ayuntamiento tiene en elaboración el Plan Municipal contra el Cambio Climático, cuya ejecución fue adjudicada en marzo de 2025 a Techfriendly S.L. por un importe de 53.845 euros (IVA incluido) y una duración de 36 meses.

El documento resultante deberá servir de base no sólo para la estrategia climática del Ayuntamiento, sino también para el resto de las líneas de actuación abiertas por el Consistorio, por lo que el contrato también incluye una actualización del Plan del Clima vigente; así como dedicar un capítulo independiente que permita presentar el Acuerdo Climático del Ayuntamiento como propuesta de adscripción a la Misión de las Ciudades Europeas promovida por la UE con el objetivo de conseguir la neutralidad climática antes de 2030.