Con Málaga lleva a Fiscalía los vertidos de aguas fecales al mar registrados en verano

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas - CON MÁLAGA

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial "los vertidos de aguas fecales al mar registrados durante los meses de julio, agosto y septiembre, ante la posibilidad de que se hayan cometido presuntos delitos contra el medioambiente y la salud pública".

Morillas ha recordado que "los sucesos de este verano, de los meses de julio, agosto y septiembre, en el que se produjeron vertidos de aguas fecales al mar, nos indican que es posible que no se produjese el cierre de playas durante varios días, tras conocer que había contaminación por la bacteria E. coli de la agua del mar, con lo que esto podría suponer de puesta en riesgo de la salud pública de los vecinos y de las vecinas".

Además, ha indicado que "sabemos también que hay una red de saneamiento que tiene unos déficits estructurales. Por parte del propio equipo de gobierno se ha dicho que más de un 45% de las redes de saneamiento no separan las aguas fluviales de las fecales, por lo que es posible que no haya infraestructuras hidráulicas como tanques de tormenta o como aliviaderos, de manera que, en situaciones de lluvia incluso leve o moderada, se producen estos vertidos de aguas fecales de manera reiterada al mar".

Por tanto, ha continuado, "podemos estar ante situaciones en las que, por un lado, se ha podido producir una omisión de obligaciones que establece la ley en todo lo relativo a la vigilancia, a la prevención y a la información a la ciudadanía en todo lo relativo de vertidos de aguas fecales".

"Más aún cuando hemos tenido declaraciones por parte de Penélope Gómez responsable máxima de Medio Ambiente, en las que decía que esto formaba parte de la normalidad, que realizar vertidos de aguas fecales era normal, lo que puede haber supuesto que haya habido decisiones políticas erróneas que hayan podido comprometer la salud pública y que hayan omitido las obligaciones que en materia de vigilancia, de prevención y de información a la ciudadanía tiene el propio Ayuntamiento de Málaga", ha subrayado.

Morillas ha declarado que "estamos hablando de que puede haber indicios de delito relativo al artículo 325 del Código Penal, concretamente a su apartado 2, delito medioambiental, por haber puesto en riesgo la salud pública".

"Porque cuando se producen de manera reiterada y frecuente vertidos de aguas fecales al mar porque hay una red de saneamiento que está absolutamente obsoleta, podemos estar hablando de que se produce contaminación microbiológica, concretamente por la bacteria E. coli, de una manera asidua y frecuente, por tanto, hablamos de que se puede estar comprometiendo, no sólo la calidad de nuestras playas, sino, fundamentalmente, el derecho a la salud pública de los vecinos y de las vecinas", ha dicho.

Asimismo, Morillas ha recordado que "como es sabido, por parte de nuestro grupo, desde que se produjeron los hechos del mes de julio, hemos solicitado documentación e información tanto al equipo de Gobierno como a Emasa, de la que es presidente el alcalde de la ciudad. Hemos obtenido la negativa por respuesta y no se nos ha facilitado esa documentación".

"Solicitamos también la necesidad de poner en marcha una Comisión de Investigación en la propia Emasa para conocer cuáles son los protocolos y para depurar todas las responsabilidades, encontrando, también, la negativa por respuesta por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular, que sigue calificando de normales los vertidos de agua fecales, hasta el punto de que en el último Pleno, por parte de la responsable de Medio Ambiente, se llegó a decir la barbaridad y el despropósito de que la bacteria E. coli no causaba no hacía enfermar", ha agregado.

Así, ha explicado que dan "un paso más con la firme determinación de llegar hasta el final. Esta denuncia que hoy presentamos a la Fiscalía es un paso más para que se depuren todas las responsabilidades políticas y, en el caso de que las hubiera, también penales, para conocer toda la verdad y, sobre todo, para que lo que en esta ciudad se produce de manera recurrente, que son los vertidos de aguas fecales al mar, no se vuelva a producir".

Por último, Morillas ha esperado que "esta denuncia que hoy presentamos a la Fiscalía prospere y que se depuren todas las responsabilidades, porque estamos hablando de hechos gravísimos".

"Indicamos en esa denuncia que hay una responsabilidad, que duda cabe, por parte de la responsable de Medio Ambiente pero también por el alcalde de esta ciudad, que es el presidente de Emasa y, por tanto, el máximo responsable político de que Emasa cumpla con todas las obligaciones que tiene en relación al saneamiento, la depuración de agua, el cumplimiento de protocolos y el cumplimiento de todas las obligaciones que hay derivadas de esto". "Por parte de nuestro grupo vamos a llegar hasta el final", ha concluido.