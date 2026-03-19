Málaga oferta 300 plazas para practicar actividades de ocio deportivo sin coste a través de 'Jóvenes y Naturaleza'

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, presenta una nueva edición del programa de ocio juvenil 'Jóvenes y Naturaleza'. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga oferta un total de 300 plazas para practicar actividades de ocio deportivo en diferentes parajes naturales, totalmente gratuitas, para jóvenes malagueños entre los 18 y 35 años a través del programa 'Jóvenes y Naturaleza'.

En concreto, se incluyen hasta 15 actividades lúdicas, colaborativas y no competitivas para que los jóvenes puedan disfrutar de la naturaleza sin ningún coste, con novedades como el esquí de travesía y ruta con raquetas de nieve en Sierra Nevada, ruta a caballo, bautismo de buceo o paintball.

La concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín, ha presentado este jueves una nueva edición de este programa que ofrece a los jóvenes la posibilidad de disfrutar, sin coste alguno, de actividades lúdicas en distintos espacios naturales y que incluye algunas de las más demandadas en ediciones anteriores, como el rafting, vía ferrata, espeleología o barranquismo. Cada actividad cuenta con 20 plazas disponibles y se desarrollarán entre el 28 de marzo y el 7 de noviembre.

Las inscripciones se abrirán dos semanas antes de su realización. Así, este viernes se abre el plazo para la primera actividad programada, una jornada de esquí de travesía junto con una ruta con raquetas de nieve que se celebrará en Sierra Nevada.

La realización de cada actividad incluye el transporte de ida y vuelta desde Málaga, los seguros pertinentes, técnicos titulados y expertos en cada disciplina, así como todos los permisos y el material deportivo e informativo necesario. Además, se entregará a cada participante una camiseta, una botella de agua, una pieza de fruta y una barrita energética.

Todas las actividades se desarrollan con bajo impacto medioambiental y se completan con el conocimiento de la etnografía del entorno visitado. En cada actividad se realizarán prácticas propias de la disciplina, impartidas y supervisadas por especialistas en cada una de ellas, con el objetivo de promover entre la juventud malagueña el deporte y un estilo de vida saludable, así como de familiarizar a los asistentes con el conocimiento del medio y la participación activa.

Han recordado que todos los programas y servicios que ofrece el Área de Juventud son sin coste para los jóvenes malagueños desde que se derogara el precio público de 'Jóvenes y Naturaleza' en el año 2024. Se avanza, así, en el compromiso adquirido en el programa de Gobierno 2023-2027 para ampliar las actividades de ocio gratuitas para jóvenes.

La reserva de plazas se puede realizar online en la página web del Área de Juventud, www.juventud.malaga.eu, o de forma presencial en las oficinas de Juventud en el Centro de Información Juvenil situado en La Caja Blanca (avenida Editor Ángel Caffarena, 8). Toda la información está en la página web, donde cada actividad tiene una ficha técnica específica.