Málaga participa en el II Foro Global Innopolis en la ciudad surcoreana de Daejon

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga continúa con sus acciones de difusión y promoción del ecosistema innovador y empresarial de la ciudad en el marco de la captación de compañías e inversiones.

Así, la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, participa en el II Foro Global Innopolis y el Tech-Biz Day en Daejeon, Corea del Sur, los días 3 y 4 de septiembre de 2024.

La delegación compartirá las experiencias y éxitos de Málaga en innovación y presentará el atractivo ecosistema de la ciudad para empresas y startups, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

El Foro Global Innopolis se creó para conectar ciudades similares de todo el mundo y facilitar el intercambio de ideas, mejores prácticas y proyectos comunes basados en la ciencia y la innovación para la prosperidad económica y social.

Está organizado por la ciudad de Daejeon en colaboración con el Daejeon Institute of Science&Technology for Enterprise & People (DiSTEP) y espera contar con 300 participantes de todo el mundo. En el marco del foro se va a proponer establecer una plataforma de cooperación interurbana entre Daejeon, Dortmund, Málaga, Montgomery County y Seattle.

En este foro, Izquierdo participará en una mesa redonda en la que se debatirán estrategias para fomentar las economías locales a través de redes global de innovación, junto a representantes de Daejeon, Montgomery County, Dortmund, Seattle, Hsinchu y Quebec.

El debate estará dirigido por el presidente del Comité de Política Científica y Tecnológica de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Yongsuk Jang.

TECH-BIZ DAY

Así, coincidiendo con el II Foro Global Innopolis, se celebra el Tech-Biz Day que invita a startups de alta tecnología, inversores de capital riesgo, instituciones de inversión, organizaciones de apoyo a startups, instituciones académicas y de investigación para facilitar el intercambio tecnológico, los debates políticos y la creación de redes entre los participantes.

Málaga participará en el Tech-Biz Day con un expositor en la sala de exposiciones y una presentación sobre los beneficios del ecosistema innovador de la ciudad en una sesión denominada 'Seminario Global Go-to-Market'.

El Tech-BizDay está organizado por el Daejeon Institute of Science & Technology for EnterpriseandPeople (Distep), la Woosong University (WSU), la Chungnam National University(CNU), el Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) y la Korea Intellectual PropertyStrategy Agency (Kista).

Además, la delegación malagueña tiene previstas reuniones en Daejeon con empresas internacionales de semiconductores, con el objetivo de invitarlas a unirse a la emergente comunidad microelectrónica de Málaga, que se está viendo reforzada por la llegada del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC).