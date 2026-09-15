Con Málaga pide una auditoria al Ayuntamiento sobre el destino de los 169 millones en cánones de la empresa de aguas

Toni Morillas en la playa de la Misericordia, Málaga - CON MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la confluencia conformada por IU, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, ha anunciado que Con Málaga llevará a la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga una iniciativa para reclamar una auditoría sobre los 169 millones de euros en cánones de Emasa que, según ha denunciado, "no se habrían destinado a la modernización de la red de saneamiento".

Morillas ha afirmado que también elevará una segunda reclamación sobre el destino del incremento de la recaudación derivado de la subida del recibo del agua.

La edil ha anunciado la iniciativa junto a la playa de la Misericordia, una de las seis playas de la ciudad cuyo cierre por vertidos durante el verano ha vinculado con "la falta de inversiones en la infraestructura hidráulica".

Morillas ha señalado que los cánones abonados por Emasa al Ayuntamiento durante las últimas décadas, por valor de 169 millones de euros, "deberían haberse destinado a la modernización de la red de saneamiento", por lo que ha reclamado conocer el destino de estos fondos.

Asimismo, Con Málaga pedirá una auditoría sobre el incremento de la recaudación derivado de la subida del recibo del agua aprobada por el Ayuntamiento en 2024 y cuya aplicación concluirá en 2028. Según Morillas, "el recibo habrá aumentado un 44% al finalizar este periodo".

La portavoz adjunta ha reclamado conocer qué actuaciones se han realizado con estos recursos, cuáles están previstas y cuál es el calendario de ejecución para la mejora de la red de saneamiento.

Morillas también solicitará explicaciones por el expediente sancionador iniciado por la Junta de Andalucía a raíz "del vertido de aguas fecales en las playas de Guadalmar en abril", así como información sobre su posible impacto económico para el Ayuntamiento.

En la misma línea, Con Málaga reclamará que las áreas municipales de Economía y Turismo elaboren un estudio sobre el impacto económico y reputacional que ha tenido el cierre de seis playas durante el verano.

Ha advertido, además, de que la presión urbanística y turística sobre Málaga requiere unas infraestructuras hidráulicas capaces de soportar esta demanda y ha defendido la necesidad de modernizar la red de saneamiento de la ciudad.

La iniciativa se trasladará a la Comisión de Economía, donde Con Málaga reclamará "máxima transparencia" y conocer la trazabilidad de los recursos que, según la formación, "deberían haberse destinado a inversiones hidráulicas".