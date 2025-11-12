Con Málaga pide paralizar el rascacielos en el puerto y abrir un debate ciudadano sobre el futuro de la bahía

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado el proyecto del rascacielos en el dique de Levante del puerto, tras hacerse público por fin el diseño del edificio, y ha pedido abrir un debate ciudadano sobre el futuro de la bahía.

Sguiglia ha criticado que, "tras largos meses de opacidad, hemos podido ver que se trata de un gigantesco muro blanco de 144 metros de altura, 33 metros más que las torres de Martiricos y cinco plantas más altas, superando incluso el monte Gibralfaro". "Se trata de una auténtica barbaridad que va a cambiar para siempre la fisonomía de la bahía de Málaga", ha apostillado.

Así, ha reclamado que las administraciones "den marcha atrás a este proyecto por varios motivos de peso". A su juicio, "se han producido cambios sustanciales en la volumetría y en las características del proyecto que supuestamente ganó el concurso inicial, lo que obligaría a convocar un nuevo proceso público".

También ha advertido del "impacto irreversible que tendría levantar un rascacielos de estas dimensiones en el dique de Levante, un enclave totalmente inadecuado que sufriría un daño irreparable en su paisaje y en la relación visual entre la ciudad y el mar".

Por último, Sguiglia ha criticado "el carácter puramente especulativo de la iniciativa, un hotel de lujo para millonarios que solo beneficiará a un fondo de inversión extranjero y a grandes empresas privadas, en lugar de responder al interés general".

Como alternativa, Con Málaga propone destinar el dique de Levante "a un gran espacio público y verde, con miradores y zonas de encuentro para el disfrute de toda la ciudadanía malagueña, y no de unos pocos privilegiados".

"Da exactamente igual que el arquitecto sea Chipperfield, Fish and Chips o Taylor Swift: estamos ante un gigantesco muro que alterará para siempre el horizonte de Málaga y la relación entre la ciudad, los montes y el mar Mediterráneo", ha ironizado Sguiglia.

Por ello, el portavoz ha exigido la convocatoria de una consulta ciudadana "para que sean los propios vecinos y vecinas de Málaga quienes decidan si quieren modificar para siempre el horizonte de la ciudad solo para beneficiar a unos pocos". "Confiamos en que este proyecto, que es nefasto para el interés general, no se lleve a cabo", ha concluido.