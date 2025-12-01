Málaga reconoce la labor para avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad

Málaga reconoce la labor de personas y entidades de la ciudad para avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, de la que forma parte el Consistorio a través del Área de Derechos Sociales, han celebrado este lunes un acto de reconocimiento al trabajo que personas, instituciones, entidades y asociaciones desarrollan para avanzar hacia una plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre.

El objetivo es promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos sociales, así como visibilizar y concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Así, como en años anteriores, las 83 entidades que conforman la Agrupación de Desarrollo han querido distinguir y premiar la labor realizada por cinco personas y entidades en favor de las personas con discapacidad de Málaga.

Al acto de conmemoración, que ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, ha acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, y otros ediles de la Corporación municipal; así como el delegado territorial de la Consejería de Salud, Carlos Bautista; el presidente de la Agrupación Málaga Accesible, Alfredo de Pablos; y representantes de las organizaciones que conforman esta Agrupación de Desarrollo.

Antes de la entrega de reconocimientos, se ha procedido a la exposición del manifiesto por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por parte de Alfredo de Pablos.

En esta edición, los reconocidos en el acto han sido María Victoria Gallardo Jáuregui, psicóloga y pedagoga, por su trayectoria profesional de más de tres décadas en pro de la adaptación del puesto escolar y la inclusión de alumnado con discapacidad. Este compromiso continúa tras su jubilación a través de la asociación Héroes de la Escuela, que vela por los derechos educativos de alumnado con necesidades de apoyo.

También Fundación Harena, por su labor de acompañamiento a personas en situación de soledad no deseada y, en especial, a personas con discapacidad y mayores.

Asimismo, la Empresa Malagueña de Transporte (EMT), por la mejora continua de sus servicios en materia de accesibilidad materializada en acciones que han posibilitado que toda la flota de autobuses sea accesible, la adaptación de marquesinas a personas con movilidad reducida, la extensión de la 'Tarjeta Oro' de la EMT para personas mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%. Además, se destaca el diálogo constante con el movimiento asociativo de personas con discapacidad.

Por otro lado, también han sido reconocidos la Unidad de Prevención y Promoción de la Salud del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, por su trabajo en el ámbito de la prevención y la promoción de la salud; y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes) por su implicación en mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental y favorecer su inclusión, autonomía y bienestar a través de programas terapéuticos, actividades ocupacionales y acompañamiento.

En esa búsqueda de la plena accesibilidad e inclusión, el Ayuntamiento tiene en marcha el segundo Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de la Ciudad de Málaga 2023-2027, que sirve de hoja de ruta para contribuir a garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, mejorar la calidad de vida de todas las personas con independencia de sus capacidades y erradicar toda forma de discriminación en este ámbito.

JORNADA SOBRE INTERMODALIDAD ACCESIBLE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el miércoles está prevista una nueva jornada sobre intermodalidad accesible en el transporte público en la que una veintena de personas con discapacidad pertenecientes a la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible mostrarán cómo se desenvuelven a la hora de utilizar distintos medios de transporte en la ciudad, poniendo en valor la cadena de movilidad en los desplazamientos diarios.

La prueba, en la que participarán la EMT, metro de Málaga y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, consistirá en un itinerario que comenzará con un primer paseo por el Paseo del Parque y la Alameda Principal hasta la estación de metro de Atarazanas, desde donde se dirigirán hasta la estación de El Perchel para luego continuar en autobús de la EMT (la flota es 100% accesible y está equipada con rampas) hacia el aeropuerto, donde los asistentes se dirigirán a la zona de atención a personas con movilidad reducida. Desde allí, volverán a la parada de la EMT para culminar el recorrido en la Alameda Principal.