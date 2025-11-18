Málaga reducirá la plusvalía por herencia para no convivientes y mantiene congelados principales impuestos

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha presentado la propuesta de ordenanzas fiscales para 2026 que conlleva una nueva reducción de la plusvalía por transmisiones mortis-causa para no convivientes y volver a congelar las tarifas y las cuotas de los impuestos con mayor trascendencia social, dentro de su apuesta decidida por la moderación fiscal desde hace más de dos décadas y que aplica en aquellos tributos que son de su competencia.

Así, la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año que supone no actualizar ni siquiera con el IPC los principales tributos: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, y el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Conde.

Además, en el caso de la plusvalía se aplicará una nueva reducción que supone llegar a una bonificación del 37,5% por transmisiones mortis-causa para no convivientes, en cumplimiento del programa de Gobierno municipal 2023-2027. Así, han valorado que con estas medidas, la ciudad de Málaga "permanecerá como una de las ciudades españolas con una fiscalidad más baja".

REDUCCIÓN DE LA PLUSVALÍA MORTIS-CAUSA PARA NO CONVIVIENTES

Para 2026, aumenta la bonificación por transmisiones mortis-causa para no convivientes, de forma que la reducción de la cuota alcanza un 37,5% (en 2025 está en el 25%).

Al respecto, han recordado "el compromiso" del equipo de gobierno de extender la aplicación de este beneficio de forma progresiva hasta alcanzar el máximo legal permitido del 95%. En concreto, cuando no se acredite la convivencia se aplicará la bonificación mencionada del 37,5% de la cuota íntegra para aquellos inmuebles cuyo valor catastral no sea superior a 150.000 euros.

Esta medida se une a la bonificación que ya se aplica para familiares convivientes que alcanza un porcentaje de reducción del 95% para inmuebles con valor catastral inferior a 100.000 euros. En total, se estima que el impacto de la bonificación mortis causa (convivientes y no convivientes) en 2026 sería de dos millones de euros y que beneficiaría a unas 5.000 familias malagueñas.

A estas novedades se unen otras mejoras técnicas que tienen como objetivo eliminar los requisitos formales necesarios para acceder a la bonificación para convivientes y aumentar el número de potenciales beneficiarios de la misma.

Entre otros, se extiende el concepto de convivencia cuando la persona fallecida se hubiese desplazado a la vivienda del heredero por motivos asistenciales; se elimina el requisito de convivir en la vivienda adquirida durante los dos años siguientes al fallecimiento del causante; y se elimina el supuesto de conservar derechos sobre la vivienda del causante si hubiese mediado separación o divorcio.

Por otro lado, se vuelven a congelar las tarifas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial de la vía pública mediante quioscos para el próximo ejercicio y se actualiza la regulación para revitalizar el sector.

TRANSPORTE PÚBLICO

En cuanto a los abonos y tarjetas de la EMT, el Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), incorporará mejoras, durante los primeros meses de 2026, en las condiciones para el acceso de la Tarjeta Oro para personas jubiladas y con movilidad reducida.

Para ello, está en trámite la modificación de la ordenanza de Prestación del Servicio Público de Transporte de Uso Colectivo de Viajeros de la ciudad de Málaga. Con esta medida, anunciada en marzo de este año se elevará el umbral de ingresos requeridos desde los 900 euros actuales (1.800 en caso de vivir en pareja) hasta los 1.025 euros (2.050 si es conjunta) para las personas de 65 o más años, con residencia en Málaga capital.

De la misma manera, se beneficiarán de estas nuevas condiciones los mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, que desde 2023 pueden acceder a la tarjeta oro.

Por otro lado, han recordado que la modificación de esta ordenanza también incluye una actualización del precio del billete sencillo de diez céntimos (de 1,40 a 1,50 euros), utilizado en su gran mayoría por usuarios no habituales del autobús. El resto de abonos y tarjetas de la EMT, vigentes desde 2020, permanecerán congeladas durante el año 2026.

Tanto la mejora de las condiciones de acceso para la Tarjeta Oro como la actualización del precio del billete sencillo entrarán en vigor a lo largo del año 2026, toda vez que se lleve a la junta de gobierno local, la Comisión de Movilidad y el pleno para validar la modificación de la ordenanza que regula los precios del transporte público.

APARCAMIENTOS Y SERVICIO DE GRÚA

Asimismo, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. mantendrá congeladas las tarifas para el año 2026 en los aparcamientos públicos de rotación.

En el caso de la prestación del servicio de la grúa, tal y como se anunció y aprobó el consejo de Smassa de marzo, se encuentra en trámite la actualización de la ordenanza reguladora de la Prestación Patrimonial Pública no tributaria correspondiente a la prestación de servicios de la retirada de vehículos en cualquier espacio afecto al uso público y traslado al depósito municipal de vehículos.

Se proponen unas tarifas que suponen un incremento respecto a las actuales, de modo que progresivamente se adecuen los precios a los costes del servicio.

Estas nuevas tarifas de la grúa entrarán en vigor en el momento en el que la modificación de la ordenanza por la cual se regula su precio reciba luz verde por parte de otra junta de gobierno local próxima, la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad y el pleno.

SARE

En cuanto al SARE, está previsto que se comience a aplicar la nueva ordenanza fiscal, la número 22, reguladora de la tasa por estacionamiento regulado de vehículos en las vías públicas de la ciudad, que se anunció para 2024 pero que no se ha llegado a materializar.

En cuanto a las tarifas, la ordenanza mantiene los precios de un euro por hora de estacionamiento; 0,20 euros/día y 1,00 euro/semana para residentes. Del mismo modo, tal y como se especificó el año pasado sin llegar a aplicarse, se actualiza el importe mínimo por media hora de estacionamiento (de 0,30 céntimos a 0,50 céntimos); y el importe de cancelación de denuncias de 3,80 a 5,00 euros en caso de rebasar el tiempo autorizado y de 7,66 a 9,00 euros en caso de carecer de justificante.

Por último, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza, los propietarios de vehículos eléctricos abonarán la tarifa general, han señalado.

EMASA Y PARCEMASA

Por otro lado, la modificación progresiva de las tarifas de Emasa que entraron en vigor a mediados de 2024 tras ocho ejercicios de congelación en los que el IPC subió un 29,3% (desde febrero de 2012 hasta mayo de 2024) continuará su implementación gradual en 2026 hasta completarse en 2028.

Por su parte, la empresa municipal Parcemasa mantendrá intactas sus tarifas, que entraron en vigor el pasado mes de junio tras 13 años y medio de congelación.

Por otro lado, también se ha dado luz verde a distintas modificaciones técnicas en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Derecho Público.

Y, por otro lado, se está culminando la elaboración de las correspondientes ordenanzas de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos de Limasam, que son de obligada implantación por la Ley Estatal de Residuos que transpone la Directiva europea.