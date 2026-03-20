Málaga registró 1,4 millones de turistas alojados en 2025, un 3,9% más respecto al año anterior

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, durante la presentación del balance de este segmento en 2025. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El turismo de interior en la Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los segmentos con mejor evolución en la provincia de Málaga, registrando en 2025 un crecimiento significativo en viajeros, impacto económico y empleo. Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la mañana de este viernes durante la presentación del balance de este segmento. En concreto, ha indicado que se estima que 1.442.500 turistas se alojaron en el interior de la provincia en 2025, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al año anterior. Este crecimiento ha generado un impacto económico de 1.867,7 millones de euros, un 4,2% más que en 2024, y ha contribuido a la creación de 19.738 empleos, un 5,5% más

Salado ha subrayado que los resultados del turismo de interior han sido incluso superiores a los del conjunto del sector turístico en la provincia. "Si el balance general de 2025 fue extraordinariamente positivo, en el turismo de interior los resultados son incluso mejores", ha afirmado durante su intervención recogida por la institución provincial en una nota.

Además, el presidente ha remarcado que el turismo de interior sigue ampliando su alcance entre los visitantes del destino. Según el Observatorio Turístico de la Costa del Sol, el 25,2% de los turistas que llegaron a Málaga-Costa del Sol visitaron el interior de la provincia, lo que se traduce en aproximadamente 3,7 millones de excursionistas.

Uno de los segmentos con mayor crecimiento es el turismo rural. De los cerca de 1,5 millones de viajeros alojados en el interior, 177.600 optaron por casas rurales, lo que supone un incremento del 25,3% respecto a 2024. Estas estancias generaron 951.000 pernoctaciones, un 26,2% más, situando a la provincia como referente en Andalucía, con el 43% de los viajeros en alojamientos rurales.

La oferta de alojamiento también continúa en expansión, con un total de 70.266 plazas en el interior, un 6,2% más que el año anterior. Las comarcas de la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía concentran más del 70% de esta capacidad.

Salado ha destacado que estos resultados responden a una estrategia sostenida en el tiempo para impulsar el interior de la provincia. "Llevamos años trabajando para aprovechar la potencia turística de nuestro litoral y trasladarla al interior", ha explicado.

En este sentido, el desarrollo de proyectos como el Caminito del Rey, la Gran Senda de Málaga, el Puente del Saltillo o el Corredor Verde del Guadalhorce ha sido clave para reforzar la oferta del interior. Estas iniciativas se complementan con la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural para fomentar nuevas oportunidades económicas en los municipios.

El presidente de la Diputación también ha puesto en valor el liderazgo de la provincia de Málaga en este segmento respecto a Andalucía. Según ha indicado, la provincia recibe a tres de cada diez viajeros que buscan turismo de interior en Andalucía y registra más pernoctaciones que el resto de las provincias juntas.

Asimismo, ha afirmado que la oferta de alojamiento rural de la provincia representa el 33,1% del total de Andalucía, superando incluso la suma de varias provincias. Este posicionamiento se apoya en la calidad de los recursos, la conservación del patrimonio y el alto nivel de satisfacción de los visitantes.

Finalmente, Salado ha destacado el papel del turismo de interior como herramienta para el desarrollo territorial. Según ha señalado, "este segmento contribuye a generar empleo, riqueza y a fijar población en los municipios, al tiempo que permite disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del territorio".