Málaga renueva el convenio con Fundación Aula del Mar Mediterráneo para acciones divulgativas y educativas

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el presidente del Patronato de la Fundación, Juan Antonio López - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha renovado un ejercicio más el convenio de colaboración con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo para el desarrollo de actividades de divulgación y educación ambiental para favorecer el conocimiento y la conservación del medio marino.

El acuerdo ha sido suscrito por la concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, y el presidente del Patronato de la Fundación, Juan Antonio López.

En base a ello, el Consistorio concederá a la entidad una subvención nominativa de 60.000 euros para financiar en un 74% el desarrollo de las distintas iniciativas en el marco del proyecto denominado 'Programa de participación, divulgación y educación ambiental para el conocimiento, conservación y restauración del medio marino y litoral de Málaga 2026', mientras la entidad aportará otros 20.890 euros.

A través de este programa se contemplan varias acciones. En materia de educación ambiental y participación ciudadana, se seguirá apostando por la consolidación y desarrollo de la red ciudadana de protección marina creada en 2024 (Grupo Creamar Málaga) para actuar, desde el voluntariado ambiental de forma organizada, rápida y efectiva ante sucesos ambientales sobre el medio marino como nidificaciones de especies, avistamientos, varamientos, episodios de vertidos, especies invasoras o realizar acciones de restauración de ecosistemas marinos.

Además, el programa contempla la celebración de un ciclo de conferencias de acceso libre y gratuito sobre conservación y restauración marina y litoral. Bajo el título 'Grandes protagonistas del mar Mediterráneo', están previstas tres conferencias (fechas por concretar) para acercar a la ciudadanía los conocimientos y valores científicos para estimular la sensibilidad hacia los hábitats marinos y litorales.

De igual modo, se prevé la organización de 45 talleres de educación ambiental sobre especies marinas amenazadas (tortugas y cetáceos) dirigidos al alumnado de centros de Educación Primaria de la ciudad que se integrarán en el programa de educación ambiental Pasaporte Verde que desde hace 12 años impulsa el Ayuntamiento entre la comunidad educativa de la ciudad para favorecer la concienciación de los estudiantes sobre la necesidad de respetar el entorno en el que viven.

VIVERO DE POSIDONIAS

Y, como novedad, en materia de restauración marina este año también está prevista la creación de un vivero piloto de posidonia oceánica en el litoral sumergido. Esta acción consistirá en acotar una zona con una superficie aproximada de una hectárea dentro del área restringida a embarcaciones, con una profundidad de entre cinco y siete metros.

Según la planificación, una vez delimitada la zona e instalados los elementos para la instalación del vivero, se procederá a la recolección de esquejes de posidonias depositados en las playas de la provincia para proceder a su plantación en a mediados de año.

El Ayuntamiento considera de gran interés coordinar y aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades y actuaciones de carácter medioambiental; y, de forma concreta, en el desarrollo de medidas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Muestra de ello es su pertenencia a la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuyos objetivos prioritarios son el desarrollo de actuaciones encaminadas a la conservación, incremento y uso sostenible de la biodiversidad y a la preservación del patrimonio natural, entre los que se encuentran los ecosistemas marinos.

En estos, representa una prioridad la conservación de especies marinas amenazadas para intentar detener la pérdida de la biodiversidad, siendo ésta un factor de riqueza para las ciudades. En este contexto se enmarca este convenio con la Fundación Aula del Mar Mediterráneo.