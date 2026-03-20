La Malagueta estrena logo para los actos de celebración del 150 aniversario de la plaza de toros de Málaga

La Malagueta estrena logo para los actos de celebración del 150 aniversario de la plaza de toros - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) - La Malagueta estrena un logo que utilizará para los actos programados con motivo del 150 aniversario de la construcción de la plaza de toros de La Malagueta, efeméride que se conmemora este año.

De hecho, el primer gran evento de esta celebración será la será la Corrida Picassiana, que tendrá lugar el próximo 4 de abril, Sábado Santo, con la participación de los diestros Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado.

La plaza de toros de La Malagueta, inaugurada en 1876 y obra del arquitecto Joaquín de Rucoba, es un coso taurino de primera categoría, un Bien de Interés Cultural y un eje vertebrador de la vida social de Málaga.

Tras una ambiciosa restauración integral llevada a cabo por la Diputación de Málaga, que acabó en el año 2019, el edificio ha recuperado su esencia neomudéjar original, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Este aniversario no celebra únicamente el pasado, sino la exitosa transformación del monumento, que acoge el Centro Cultural La Malagueta. Hoy día, el edificio es un organismo vivo que late durante todo el año.

Además de seguir siendo el epicentro de la tauromaquia en la provincia, su actividad se ha diversificado de forma exponencial: ahora es un escenario multidisciplinar donde convergen conciertos de primer nivel, galas institucionales, entregas de premios de prestigio, ciclos de conferencias, presentaciones literarias y exposiciones de arte de vanguardia.

También el año pasado se inauguró el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) en La Malagueta, un espacio pionero que combina tecnología y tradición.

El logo del 150 aniversario utiliza como elemento central el rombo con el círculo central que decoró durante décadas los burladeros de la plaza pero desapareció bajo capas de pintura y cambios de criterio estético, hasta que recientemente se ha recuperado.

Este elemento por lo tanto no es una invención contemporánea, sino un código visual que pertenece al ADN de la plaza y que ahora se erige como el protagonista de la efeméride.

Además, el logotipo, que ha sido aprobado por la comisión organizadora del 150 aniversario, justifica su existencia como un elemento de cohesión social.

La intersección de las formas y las letras simboliza cómo el monumento "se cruza" con la vida de los malagueños. Al ser una marca sencilla y reconocible, permite una aplicación versátil en soportes muy distintos: desde la sobriedad de un catálogo de arte hasta la potencia visual de un cartel de feria o la elegancia de una medalla conmemorativa.

SIMBOLISMO Y FORMA

El diseño se estructura como una simbiosis visual entre la tipografía y el rombo histórico, que actúa como ancla del conjunto. La intersección de los textos con la geometría del rombo no es meramente estética; busca representar la integración del monumento en la vida de Málaga, sugiriendo que la ciudad transita y habita el espacio de la plaza.

En cuanto al uso del color, la paleta cromática recrea la experiencia física de estar en la plaza, utilizando el 'rojo carruaje', que representa los límites de la plaza y evoca solera, tradición y la arquitectura que contiene el rito; y el 'ocre albero', aplicado en el centro del rombo para simbolizar el ruedo, la luz de Málaga y el terreno donde sucede la actividad cultural y taurina.

En conjunto, la marca une el pasado y el futuro mediante un minimalismo contundente que rinde homenaje a la identidad recuperada del monumento.