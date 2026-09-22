La Malagueta inaugura la temporada con una exposición de Rodney Smith y una "amplia programación" de actividades

Inauguración de la exposición 'The End', dedicada al fotógrafo estadounidense Rodney Smith. - EUROPA PRESS / ÁLEX ZEA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga abre su programación de otoño con la inauguración de 'The End', una exposición dedicada al fotógrafo estadounidense Rodney Smith, considerado "una de las miradas más singulares de la fotografía contemporánea". La muestra, que reúne 62 fotografías, 20 de ellas nunca antes expuestas en España, podrá visitarse desde este martes 22 hasta el 31 de enero de 2027. Junto a la exposición, el centro prepara un otoño con una "amplia programación de encuentros y actividades", entre los que destaca la novena edición del Festival de Filosofía, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre bajo el tema 'Fracasos'.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial Mª Dolores Vergara junto al comisario de la exposición, Leo Tena, y Leslie Smolan, viuda del artista y directora ejecutiva de Rodney Smith Ltd, según ha precisado la institución provincial en una nota.

"La llegada de 'The End' supone una oportunidad extraordinaria para acercarse a la obra de un fotógrafo con una mirada absolutamente personal, capaz de transformar lo cotidiano en algo inesperado y de construir imágenes que siguen sorprendiendo y emocionando al espectador", según ha destacado la diputada, que ha asegurado que la exposición será uno de los "grandes acontecimientos de la programación cultural del centro durante los próximos meses", junto a citas como la novena edición del Festival de Filosofía, que volverá a reunir en La Malagueta a "destacadas voces del pensamiento contemporáneo".

Junto a la muestra y el Festival de Filosofía, cuyo programa se avanzará en las próximas semanas, el centro desarrollará durante el último trimestre del año una programación que volverá a reunir a escritores, periodistas, filósofos, investigadores, artistas y profesionales de diferentes ámbitos.

'The End' llega a Málaga para rendir homenaje a uno de los grandes maestros de la fotografía contemporánea estadounidense. La exposición reúne 62 imágenes que recorren diferentes momentos de su trayectoria, entre ellas 20 obras nunca antes vistas en España, que "permiten acercarse a décadas de búsqueda y a un lenguaje visual de enorme coherencia y personalidad".

La exposición ha sido comisariada por Leo Tena, cuya relación cercana con el fotógrafo aporta a la muestra una dimensión "especialmente íntima". Esa proximidad permite construir una selección que va más allá de las imágenes más reconocibles y que propone también una aproximación "al Smith más personal, vulnerable y cercano a la esencia de su mirada".

Por su parte, Leslie Smolan ha destacado como ésta exposición llega en un momento especialmente emotivo, puesto que coincide con el décimo aniversario de la muerte del artista y "resulta conmovedor ver cómo los nuevos públicos descubren su obra y contemplan el mundo a través de sus ojos".

El título de la exposición, 'The End', tomado de la iconografía clásica del cine, encierra "una paradoja", puesto que "lo que parece anunciar un final se convierte, en realidad, en el inicio de una nueva mirada. Las fotografías de Smith no cierran una historia, sino que invitan al espectador a completar la suya propia".

La programación arranca el 29 de septiembre con una nueva sesión de 'Una por una', coordinada por María Navarro, que contará con la participación de Sara Molina para abordar 'Lo que insiste. Leer el síntoma de una práctica artística. Dramaturgia de la verdad, escenas de lo real'.

'Filosofía ambulante' lleva el diálogo y el pensamiento cultural más allá de La Malagueta y acercarlo a Coín, Mollina y Frigiliana con tres encuentros protagonizados por Mar Cabra, María Sotomayor y Aina S. Erice, que abordarán cuestiones "como nuestra relación con el tiempo y la productividad, el dolor, el duelo o el vínculo con el entorno", en coordinación por Cristina Consuegra.

El ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por Ana Pérez-Bryan, propondrá dos nuevas citas. La primera, el 30 de septiembre, dedicada a 'Los crímenes de Manuel Loring Heredia y Antonio Jiménez Astorga: dos muertes que convulsionaron la sociedad de la época'. Ya en noviembre, el día 18, el ciclo se acercará al entorno del centro con 'El origen del barrio de La Malagueta: de las casas de pescadores a un 'skyline' propio'.

El mes de octubre continuará con una nueva temporada del Club de Lectura, coordinado por Vicente Luis Mora, que se acercará a dos grandes clásicos de la literatura, 'Jane Eyre', de Charlotte Brontë, el 6 de octubre, y 'El rey Lear', de William Shakespeare, el 3 de noviembre.

También regresará 'Who is Who?', coordinado por María Jesús Martínez Silvente, con dos encuentros dedicados a figuras vinculadas a la promoción y la mediación cultural. El 7 de octubre, el ciclo recibirá a David Ruiz Eguía en una sesión titulada 'El guía cultural', mientras que el 2 de diciembre estará protagonizado por Alejandro Romero Sánchez, experto en promoción cultural internacional.

La reflexión sobre la actualidad y la condición humana volverá de la mano de 'Demasiado humanos', ciclo coordinado por José Antonio Trujillo. El 29 de octubre, la periodista Carmela Ríos abordará 'Las redes sociales como fuente informativa', y el 26 de noviembre el periodista y escritor Domingo Soriano protagonizará el encuentro 'Economía sin cuentos'.

La programación política tendrá dos espacios propios. Por un lado, 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado, contará el 27 de octubre con Astrid Barrio, que hablará sobre 'España desordenada', y el 1 de diciembre, Juan Francisco Fuentes será invitado a reflexionar sobre 'Pasado y futuro de España'. Por otro, 'Diálogos de la España constitucional', coordinado por Teodoro León Gross, desarrollará su próxima cita el 27 de noviembre con el encuentro titulado 'Los futuros perdidos y los futuros posibles', con la participación de Borja Sémper y Eduardo Madina.

El ciclo 'Vivir con filosofía', coordinado por José Carlos Ruiz, pondrá el foco en algunas de las grandes preguntas del presente. El 13 de octubre, el escritor Agustín Fernández Mallo protagonizará la sesión '¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?', mientras que el 10 de noviembre Gloria Luque Moya participará con el encuentro 'El camino a la armonía'. La literatura tendrá también un espacio destacado en 'Entrelíneas', coordinado por Txema Martín, que el 5 de noviembre acogerá a la escritora Aroa Moreno Durán para presentar 'Mañana matarán a Daniel'.

La poesía volverá a ocupar un lugar central en '20/20/20. Encuentros poéticos', coordinado por Alberto Gómez. El 23 de octubre, La Malagueta reunirá a Juan Bonilla y Felipe Benítez Reyes, y el 17 de noviembre será el turno de Benjamín Prado y Soleá Morente. El ciclo 'Correspondencias', coordinado por Alfredo Taján, celebrará el 22 de octubre un encuentro con Jaime Siles en torno a 'Situaciones e interpretaciones reales e imaginarias en el Carmen IV de Catulo'.

Por su parte, 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, contará el 21 de octubre con un encuentro con Antonio Montiel, y cerrará la programación de 2026 el 3 de diciembre con la participación del actor Canco Rodríguez. La agenda del trimestre incluirá una nueva cita de 'Vida pública', coordinada por Luis Alegre y prevista para el 6 de noviembre, cuyo invitado se dará a conocer próximamente.

"Con esta programación, La Malagueta vuelve a proponer un recorrido por algunas de las voces y cuestiones que atraviesan la actualidad cultural", ha concluido la diputada. "La exposición de Rodney Smith será el gran punto de partida de un otoño que invita al público habitual a volver a encontrarse con sus ciclos y a nuevos espectadores a descubrir una programación que combina pensamiento, literatura, poesía, historia, actualidad y creación contemporánea".