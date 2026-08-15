La Malagueta recordará para siempre al torero Ricardo Ortiz con descubrimiento de un azulejo de cerámica con su imagen

La plaza de toros de La Malagueta recordará para siempre al torero Ricardo Ortiz con el descubrimiento de un azulejo de cerámica con su imagen - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de La Malagueta recordará para siempre con un azulejo de cerámica al torero Ricardo Ortiz que perdió la vida el pasado 3 de abril mientras ejercía su labor como jefe de corrales en el coso malagueño.

En un acto totalmente privado, para familiares y amigos, se ha rendido homenaje a este compañero con el descubrimiento de un azulejo con la imagen del diestro que ha sido donado por los equipos gubernativos.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha trasladado a los presentes el cariño de la institución provincial en este año tan importante como es el 150 aniversario de La Malagueta.

Ricardo Ortiz (Málaga, 1974-2026) comenzó su andadura taurina en la Escuela Taurina de Málaga y tomó la alternativa el 28 de noviembre de 1994 en la plaza de Iñaquito en Quito con Joselito como padrino y Juan de la Cruz como padrino y toros de Campo Bravo, han recordado desde la Diputación en un comunicado. El 6 de agosto confirmó la alternativa en Las Ventas con Fernández Meca como padrino, Leonardo Benítez como testigo y toros de Criado Holgado.

En el año 1992 fue ganador del Zapato de Oro de la Feria de Arnedo (La Rioja) y el día 1 de octubre de 1995 debutó en Francia en la plaza de toros de Beaucaire, alternando con Antonio Manuel Punta y Frederic Leal con toros de la ganadería de Gallón.

Durante su carrera, sufrió cogidas graves en Málaga y Barcelona, así como importantes triunfos saliendo a hombros de La Malagueta. Además, fue hijo del matador de toros y después banderillero Manolo Ortiz, además de nieto, sobrino y primo de toreros.