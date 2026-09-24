Mancomunidad Axarquía (Málaga) pide ayudas para los agricultores de la uva pasa moscatel, con pérdidas de hasta el 70%

Archivo - Vendimia de la uva pasa en la Axarquía - EUROPA PRESS/BODEGAS JORGE ORDOÑEZ - Archivo

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Junta General de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol ha aprobado una moción institucional en la que reclama al Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga que articulen "con carácter urgente" medidas para paliar las pérdidas sufridas por los agricultores dedicados al cultivo de la uva pasa moscatel como consecuencia de las altas temperaturas y olas de calor de este verano que han afectado al desarrollo de la uva.

Según datos recabados por Mancomunidad y difundidos en un comunicado, las pérdidas derivadas de las condiciones meteorológicas adversas alcanzan hasta el 70% en algunas explotaciones, debido a temperaturas extremas, coincidentes con una fase especialmente sensible del cultivo, "que han paralizado el desarrollo de la uva y provocado posteriormente daños por quemaduras".

La iniciativa aprobada este pasado miércoles en la Junta de la institución comarcal ha sido respaldada por todos los grupos políticos, y plantea que las administraciones competentes pongan en marcha ayudas directas para los agricultores afectados.

Entre ellas, Mancomunidad ha reclamado a la Junta reducciones fiscales, líneas de ayudas extraordinarias y urgentes y otras medidas económicas o administrativas que permitan compensar las pérdidas y garantizar la continuidad y viabilidad de las explotaciones del viñedo de la Axarquía.

Asimismo, se ha solicitado al Gobierno central la máxima reducción posible del coeficiente de actividad en la declaración de la Renta de 2026, siguiendo el precedente aplicado en la Renta de 2023 por los efectos de la sequía.

También plantea la eliminación de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y la renta agraria, así como ayudas directas, excepcionales y urgentes por hectárea para compensar las pérdidas económicas.

La Mancomunidad de la Axarquía ha afirmado que la Diputación de Málaga también recibirá una petición para que articule ayudas económicas o de otro tipo destinadas a los agricultores afectados.

La moción incluye además una solicitud a las tres administraciones para que impulsen estudios y ayudas dirigidos a la modernización de las explotaciones, con especial atención a la automatización de los paseros.