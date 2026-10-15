La Mancomunidad Axarquía reconoce a 35 mujeres por su papel en el ámbito rural

Foto de familia de la sexta edición de las distinciones 'Mujer Rural Axarquía' de la Mancomunidad. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha celebrado este jueves la sexta edición de las distinciones 'Mujer Rural Axarquía', en la que se ha reconocido el papel y la labor de 35 mujeres en el ámbito rural.

El presidente de esta institución, Jorge Martín; la asesora del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto; y la vicepresidenta del área de Igualdad de la mancomunidad, Mari Carmen Moreno, han presidido la sexta edición 'Reconocidas Mujer Rural de la Axarquía" con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra el 15 de octubre.

También han estado el diputado provincial por el PP Jesús María Claros y el vocal Juan García en representación del Gipmtm. La entrega de reconocimientos la han realizado los portavoces de los diferentes partidos que constituyen la Junta General de la institución comarcal, Antonio Yuste (PSOE), Rosa Luz Fernández, portavoz de Por mi Pueblo, Juan Peñas (IU), y José Pino (Axsí).

La institución comarcal ha creado estos galardones para visibilizar la labor que realizan estas mujeres en sus municipios ya sea por su contribución social o por su trayectoria profesional. También para aquellas que han dedicado su vida al campo, y que aún jubiladas continúan con sus tareas agrícolas.

Los ayuntamientos han sido los encargados de elegir a cada una de las personas a las que se le ha entregado el reconocimiento. Además, la institución comarcal también ha distinguido a cuatro mujeres de diferentes sectores que han contribuido al desarrollo de la Axarquía en diferentes ámbitos.

Este año han sido Mari Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez; la periodista Mari Ángeles Salguero; la agente de la Policía Local de Torrox María Jesús Quiñones y la fundadora de la empresa turística Plan A Málaga, Elena Sanchís.

El presidente de la mancomunidad ha asegurado que ha sido su "trabajo, esfuerzo, talento e implicación" lo que ha traído a cada una de las mujeres a este acto "de la mano de vuestros ayuntamientos". "Este es un reconocimiento directo a la huella que estáis dejando en vuestros pueblos: vuestra lucha, vuestro emprendimiento, vuestra solidaridad han dejado semillas en todos y en todas", ha destacado.

Según Martín, todas las personas reconocidas comparten "un nexo común: el orgullo de ser mujeres rurales, de ser el vivo ejemplo de resiliencia, sabiduría y buen hacer". "Sois una referencia para las nuevas generaciones a quienes les inculcáis la importancia que tienen las raíces bajo los pies y la identidad por bandera", ha dicho.

"A ellas, a esas mujeres jóvenes quiero agradecer también que sigan defendiendo sus pueblos como el mejor lugar donde estar, aplaudirles su fortaleza, y pedirles que sigan exigiendo igualdad de derechos y justicia por unos servicios dignos", ha querido dejar destacar en su intervención, en la que ha felicitado "a todas las 'Reconocidas Axarquía 2026' por ser "la cabeza, el corazón y el alma de nuestros pueblos".

Por su parte, la vicepresidenta de Igualdad, Mari Carmen Moreno, ha explicado que en este acto se habla de "mujeres que conocen el valor de una tierra, de un pueblo, de una comunidad". "Mujeres que han sabido convertir sus conocimientos, sus ideas, sus profesiones y sus sueños en algo que trasciende lo personal y acaba formando parte de la vida de todos", ha añadido.

"Hoy queremos que las mujeres reconocidas sepan que su trabajo importa. Que sus trayectorias importan. Que aquello que han construido forma parte de nuestra comarca. Y queremos, sobre todo, darles las gracias por haber sido capaces de transformar su talento en algo que permanece", ha asegurado.

Por eso, ha incidido en no quedarse "únicamente con la palabra reconocimiento" sino quedarse con "orgullo", ha señalado Moreno, quien ha señalado que con este acto "celebramos a unas mujeres concretas; pero en realidad celebramos a todas. A las que están aquí. A las que estuvieron antes. Y a las que vendrán después".