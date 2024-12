Mancomunidad Costa del Sol Occidental aprueba sus presupuestos para 2025 que ascienden a más de 158 millones de euros

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado este lunes los presupuestos para el ejercicio de 2025, que ascienden a más de 158 millones de euros. El proyecto de presupuesto ha sido aprobado con los votos del PP, la abstención del PSOE e IU Con Andalucía, y el voto en contra de Por Mi Pueblo.

En palabras del presidente de la corporación, Manuel Cardeña", estas cuentas "vienen a representar la presencia de esta Mancomunidad de Municipios y la de su empresa pública Acosol SA en la sociedad local a lo largo de este ejercicio".

"Se ha estudiado y plasmado en este documento una estimación de ingresos económicos y su reparto por la vía de gastos con tres objetivos muy claros: ejecutar de forma real las competencias que esta mancomunidad asume dentro de sus estatutos, poner énfasis en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y limite en la regla del gasto, y sentar las bases de un Plan de Inversiones a través de Acosol con un horizonte temporal hasta 2029 que asegure el suministro de agua en la Costa del Sol y su saneamiento integral", ha informado.

El presupuesto se eleva a la cantidad de 58.048.927,21 euros, "si bien se presenta como un estado de ingresos y gastos a modo de modelo provisional cuenta de pérdidas y ganancias en formato de contabilidad empresarial para empresas privadas más un presupuesto de capital".

Una vez homogeneizado a presupuestación pública local "propone un presupuesto de ingresos y gastos que se cifra en 107.634.280,44 euro, nivelado que incluye un fondo de regeneración de tesorería para inversiones relativas a las obras afectadas a cánones recaudados y no invertidos de abastecimiento y saneamiento y un plan plurianual de inversiones".

Así, el presupuesto consolidado, una vez deducidas las eliminaciones internas entre ambos organismos (7.124.680,04 euro), se eleva a la cantidad de 158.558.527,61 euro en ingresos y en gastos, según han explicado a través de un comunicado.

En cuanto a los ingresos, se destaca que en las aportaciones anuales ordinarias de los municipios mancomunados, que representan sólo el 1,72% del total ingresos de Mancomunidad, se mantiene la cuantía global sin perjuicio de la repercusión que a cada municipio corresponda por la variación de sus ingresos corrientes y su población de derecho, han indicado.

Las aportaciones anuales extraordinarias financiación puntos limpios y limpieza e aguas litorales, representan solo el 0,63% de los ingresos corrientes y totales de la Mancomunidad de Municipios.

Con respecto al canon de Acosol SA., se fija para 2024 en la cantidad de 7.124.680,04 euros. En cuanto a la Gestión Integral de Residuos Urbanos, se ha estimado una entrada de 410.000 toneladas en la planta de Casares a lo largo del ejercicio de 2025. Asimismo, la Planta de RCD y Poda que va a dar lugar a una estimación de entrada de residuos de unas 240.000 toneladas en el año 2025.

En lo relativo a los gastos corrientes, se continúa con la tónica de eliminar todo gasto que no sea obligatorio o productivo. Se establecen aplicaciones presupuestarias por cada una de las áreas de mayor renombre recogidas en los estatutos de la Mancomunidad.

Destacan en este capítulo el balizamiento de playas a cargo del presupuesto y gratuito a los ayuntamientos mancomunados --siempre que se cumplan unos determinados requisitos máximos--; campañas informativas en Turismo, Medio Ambiente y en Imagen y Comunicación; servicio de Tratamiento de RSU, escombros y Poda Verde, así como el de Papel Cartón; dotación económica de las distintas Delegaciones de Mancomunidad tales como Turismo y Playas, RSU, Medio Ambiente y Puntos Limpios y Oficina Técnica.

En cuanto a endeudamiento, la Mancomunidad no tiene ninguna deuda financiera, han expresado, al tiempo que han apuntado que en lo relativo a las inversiones se prevé para 2025 el canon de inversión y mejoras en la planta de tratamiento; una mejora en el edificio sede de la Mancomunidad; reposición de elementos de balizamientos y la inversión en licencias y actualizaciones de programas informáticos.

A modo de conclusión, el presidente ha afirmado que "este es el segundo presupuesto de esta legislatura política 2023-2027 que se presentó ante un nuevo escenario político, la Asamblea, compuesta por 22 miembros, intentando gestionar competencias propias en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, gestión de puntos limpios, gestión y recogida de envases y papel cartón, medio ambiente, turismo y promoción".

Y desde Acosol, como empresa dependiente, ha precisado, "además de cumplir con las obligaciones y mejorar la calidad servicio, asegurar el destino de las inversiones en obras de abastecimiento y saneamiento con un plan plurianual con horizonte 2024-2027 que asegure el suministro y mejore el saneamiento en su integridad".

ABSTENCIÓN DEL PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Víctor Navas, ha defendido la abstención en el debate de los presupuestos, entre otros motivos, por la reducción de las inversiones en 2025.

Navas ha lamentado que para la elaboración de estos presupuestos "no se haya contado con la oposición", y ha señalado que ascienden a 58 millones de euros, lo que supone un incremento del 24,36% respecto al 2024", pero "los ingresos aumentan un 5,32% y el gasto corriente aumenta un 28,15%; lo que implica que el gasto corriente aumenta en mayor proporción que los ingresos y se traduce en una menor inversión".

Además, ha valorado que "las inversiones son bastante pobres", ya que, ha apuntado, "se reducen a mejoras en la planta de tratamiento, mejoras la sede, reposición del balizamiento y actualización de programas informáticos". "Todo esto nos lleva a un presupuesto equilibrado, pero con muy poca capacidad de financiación, con un total 1,4 millones de euros, lo que no deja margen apenas para futuras inversiones a medio y largo plazo", ha dicho Navas.

Ha señalado que, como indica el informe de la intervención, "existen servicios con tracto sucesivo para los cuales, por diversas razones, no existen contratos. Con lo que, al no existir concurrencia competitiva a la hora de gestionarlos, no podemos garantizar el mejor precio". Además, ha apuntado que el PSOE tampoco está de acuerdo en el "elevado coste en propaganda: 275.000 euros".

En su opinión, "no existe ni un sólo proyecto disruptivo, que suponga un cambio sustancial en la forma de gobernar", y ha indicado que hace un año, diciembre de 2023, la Mancomunidad estudiaba instalar una planta de valoración energética para tratar residuos. "Hoy por hoy, nada de nada. Ni siquiera un reflejo en los presupuestos".

También ha recordado que hace un año "hablaban de conectar la costa mediante lanzaderas y un metro en superficie y anunciaba además que presentaría el detalle el primer trimestre de 2024; hoy por hoy nada. Ni siquiera un reflejo en los presupuestos". Asimismo, ha asegurado que en abril de 2024, "hablaba de una segunda desoladora y de ello tampoco hay reflejo en el presupuesto", igual que del "ambiciosos plan de inversiones de 348 millones del que seguimos sin tener noticias".

"Estamos cansados del humo constante y la propaganda mientras los verdaderos problemas se agravan o siguen sin resolverse. Tome nuestra abstención como un toque de atención en el anhelo de mejorar la errante gestión de esta institución", ha manifestado Navas, quien en lo que respecta a Acosol, ha defendido el voto en contra debido a que el incremento del presupuesto "se debe fundamentalmente a la subida del precio del agua y el saneamiento a los usuarios".

Ha apuntado que "todas las inversiones se circunscriben al ámbito del canon de mejora" y ha dicho que "el PSOE no está representado a pesar de ser la segunda fuerza en votos en la Costa del Sol, por lo tanto, tampoco formamos parte de la toma de decisiones".