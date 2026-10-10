Mar Cabra y Ángeles González Sinde llegan a Coín y Casares de la mano de la Filosofía Ambulante de La Malagueta

Ángeles González Sinde en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Filosofía Ambulante, el programa de pensamiento de proximidad organizado por el centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga, retoma su segunda edición tras el descanso veraniego y se mueve a la provincia, hábitat natural de este proyecto cultural.

En concreto, el programa llevará el 13 de octubre a Casares las ideas de la novelista, cineasta y ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde sobre cómo la memoria influye en la construcción de biografías colectivas; y la trayectoria de Mar Cabra, periodista ganadora de un Pulitzer, el 15 de octubre a Coín, donde reflexionará sobre las dinámicas de trabajo y vida actuales que conducen a las personas al agotamiento.

Coordinado por la gestora cultural malagueña Cristina Consuegra, este programa mantiene su principal característica que le concede una naturaleza singular a nivel nacional: incorporar la voz de los vecinos y vecinas de los municipios participantes a las conversaciones de carácter público para que las ideas se pongan en circulación y dialoguen con los saberes populares, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Bajo el lema, 'Los saberes en las plazas de los pueblos', Filosofía Ambulante propone una reflexión compartida sobre algunas de las cuestiones que atraviesan la actualidad: la ética de los cuidados, el agotamiento contemporáneo, la memoria y su influencia en la construcción de biografías colectivas; el dolor y los procesos de duelo o la relación que mantenemos con el mundo vegetal.

Así, la cultura se presenta como herramienta para fortalecer los saberes de cada territorio a través unos lemas que sirven de guía para cada conversación.

El programa de la segunda edición continuará con la escritora y poeta María Sotomayor, una de las autoras más destacadas de su generación, que estará el 20 de octubre en Frigiliana; y con la bióloga y divulgadora Aina S. Erice, reconocida por sus investigaciones sobre etnobotánica y cultura vegetal, el 4 de noviembre en Mollina.

EL CANSANCIO Y LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA

Ángeles González-Sinde estará el 13 de octubre a las 18,30 horas en el salón de plenos de Casares con 'Contar las biografías personales desde lo colectivo: qué guarda la memoria de nosotras'. Intervendrán Paqui Ruiz, María Antonia Trujillano y Javier Guerrero Mena. La entrada libre hasta completar aforo.

En este encuentro se ofrecerá una sesión en torno a las ramificaciones de la memoria, su recorrido en las comunidades rurales y su relación con el territorio. De esa relación brotan silencios y secretos que la tierra guarda, pero también modos de comprender la vida a través de los afectos, especialmente, en aquella memoria que las mujeres han guardado como tesoros preciados. Las mujeres como grandes narradoras de la memoria.

Por su parte, Mar Cabra estará el 15 de octubre a las 18,30 horas en el antiguo Hospital de la Caridad de Coín, donde abordará 'El agotamiento como modo de estar en el mundo: la precariedad del ánimo'. Intervendrán Antonio Martín y María José García.

La entrada es libre hasta completar aforo mediante inscripción previa en https://www.reservaonline.support/coin/reserva-online/filoso... .

Mar Cabra es periodista y experta en bienestar digital y emprendedora social Ashoka. Cocreó y dirige The Self-Investigation, una fundación que promueve la salud mental en el trabajo a nivel global. Incluida por la revista Forbes en su lista de los españoles más reconocidos en todo el mundo, cuenta con más de cuarenta premios internacionales, entre ellos el Pulitzer. Ha publicado artículos en medios como The Huffington Post, Miami Herald, El País y El Confidencial.

En Casares hablará sobre el tiempo como medida de lo económico. El tiempo de ocio convertido en tiempo de producción. Personas que corren y que llegan tarde a todos lados. Personas que ceden cada día más espacio al imperativo de lo económico y reduce aquello que concede oxígeno a lo personal y humano.

En la última década, la vida se ha visto sacudida por multitud de factores que producen diversos malestares. Vivir a jornada completa es el ensayo que Mar Cabra elabora desde su caída y posterior auge siendo ya otra persona que sabe el camino al que no se debe volver, una década de investigación de la ciencia y la psicología, para afrontar la vida de la manera más saludable posible y conseguir la armonía.

¿QUIÉN TEME A LA IA? EN EL CENTRO CULTURAL LA MALAGUETA

Por su parte, la programación habitual de La Malagueta continuará desarrollándose en su espacio con la cita '¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?', una nueva sesión del ciclo Vivir con Filosofía que tendrá lugar el martes 13 de octubre, a las 19,00 horas, en la Sala 001.

El encuentro contará con el escritor y ensayista Agustín Fernández Mallo, en diálogo con José Carlos Ruiz Sánchez, que coordina y presenta la sesión, para reflexionar sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica y explorar qué revela esta tecnología sobre las creencias, límites y la idea de lo humano. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.